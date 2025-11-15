Чего ждать от курса доллара до конца года
Риски резкого роста курса доллара минимальны, в ноябре гривна сохранит стабильность. Впрочем, до конца года небольшой рост все же возможен.
Какая ситуация на валютном рынке сейчас и к чему готовиться до конца года, рассказывает «РБК-Украина».
Читайте также
Осенью курс доллара в Украине начал постепенно расти. В октябре доллар подорожал на 83 копейки: официальный курс вырос с 41,14 до 41,97 гривны, по данным НБУ.
В начале ноября тренд на плавное укрепление доллара сохранился, хотя колебания остаются умеренными.
С начала месяца доллар прибавил еще 9 копеек, достигнув 42,06 гривны. Несмотря на это, текущий курс ниже пикового значения этого года, которое наблюдалось в январе. Тогда доллар был на уровне 42,28 грн.
В Украине с осени 2023 года действует режим управляемой гибкости валютного курса. Стоимость доллара определяется на межбанковском рынке, но Национальный банк активно влияет на курс доллара.
Регулятор может покупать или продавать валюту из резервов. Такая политика позволяет сглаживать резкие скачки и удерживать рынок в стабильном состоянии.
Какой курс доллара прогнозируют
По оценкам экспертов, в ноябре гривна сохранит стабильность. Резких «скачков» курса доллара не ожидается.
«Слухи о резком ослаблении курса гривны преувеличены, регулятор сейчас полностью контролирует ситуацию. Существенных колебаний не ожидается, поскольку объем валютных резервов остается достаточным» — объяснил заместитель директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.
Риск резкого роста курса пока минимален, если не произойдет форс-мажоров на фронте или масштабных энергетических атак, способных изменить ожидания рынка, заверил Савченко.
В то же время эксперт не исключает, что в случае изменения условий МВФ и правительству придется корректировать валютную политику.
«Радикальные события могут повлиять, но пока их нет. Сценарий на 2−3 месяца — стабильность», — отмечает Савченко.
Эксперт добавил, что небольшое ослабление гривны все же произойдет. До конца года он ожидает постепенное ослабление гривны до диапазона 43−44 грн за доллар.
Справка Finance.ua:
- по словам эксперта, иностранная валюта остается самым популярным инструментом для инвестиций, а после нее идет гривна как наличная, так и на текущих счетах, депозиты в гривне и валюте, криптовалюта, недвижимость, ценные бумаги, золотые и серебряные слитки;
- прогнозируется, что НБУ допустит в ноябре-начале декабря плавную девальвацию гривны до уровня до 42,50−43,2 гривны за доллар и, соответственно, до уровней 49,50−50,3 гривен за евро.
Поделиться новостью
Также по теме
Чего ждать от курса доллара до конца года
До какой отметки может упасть доллар в течение всего срока президентства Трампа — мнение эксперта
Экономика Украины стагнирует: какой прогноз курса на 2026 год
Доллару грозит падение на 40%: аналитики сравнивают ситуацию с пузырем 2000-х
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Доллар vs евро: куда лучше вкладывать деньги, чтобы сохранить сбережения