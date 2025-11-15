0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чего ждать от курса доллара до конца года

Валюта
4
Чего ждать от курса доллара до конца года
Чего ждать от курса доллара до конца года
Риски резкого роста курса доллара минимальны, в ноябре гривна сохранит стабильность. Впрочем, до конца года небольшой рост все же возможен.
Какая ситуация на валютном рынке сейчас и к чему готовиться до конца года, рассказывает «РБК-Украина».
Читайте также
Осенью курс доллара в Украине начал постепенно расти. В октябре доллар подорожал на 83 копейки: официальный курс вырос с 41,14 до 41,97 гривны, по данным НБУ.
В начале ноября тренд на плавное укрепление доллара сохранился, хотя колебания остаются умеренными.
С начала месяца доллар прибавил еще 9 копеек, достигнув 42,06 гривны. Несмотря на это, текущий курс ниже пикового значения этого года, которое наблюдалось в январе. Тогда доллар был на уровне 42,28 грн.
В Украине с осени 2023 года действует режим управляемой гибкости валютного курса. Стоимость доллара определяется на межбанковском рынке, но Национальный банк активно влияет на курс доллара.
Читайте также
Регулятор может покупать или продавать валюту из резервов. Такая политика позволяет сглаживать резкие скачки и удерживать рынок в стабильном состоянии.

Какой курс доллара прогнозируют

По оценкам экспертов, в ноябре гривна сохранит стабильность. Резких «скачков» курса доллара не ожидается.
«Слухи о резком ослаблении курса гривны преувеличены, регулятор сейчас полностью контролирует ситуацию. Существенных колебаний не ожидается, поскольку объем валютных резервов остается достаточным» — объяснил заместитель директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.
Читайте также
Риск резкого роста курса пока минимален, если не произойдет форс-мажоров на фронте или масштабных энергетических атак, способных изменить ожидания рынка, заверил Савченко.
В то же время эксперт не исключает, что в случае изменения условий МВФ и правительству придется корректировать валютную политику.
«Радикальные события могут повлиять, но пока их нет. Сценарий на 2−3 месяца — стабильность», — отмечает Савченко.
Эксперт добавил, что небольшое ослабление гривны все же произойдет. До конца года он ожидает постепенное ослабление гривны до диапазона 43−44 грн за доллар.

Справка Finance.ua:

  • по словам эксперта, иностранная валюта остается самым популярным инструментом для инвестиций, а после нее идет гривна как наличная, так и на текущих счетах, депозиты в гривне и валюте, криптовалюта, недвижимость, ценные бумаги, золотые и серебряные слитки;
  • прогнозируется, что НБУ допустит в ноябре-начале декабря плавную девальвацию гривны до уровня до 42,50−43,2 гривны за доллар и, соответственно, до уровней 49,50−50,3 гривен за евро.
По материалам:
РБК-Україна
ВалютаДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems