Доллар vs евро: куда лучше вкладывать деньги, чтобы сохранить сбережения

Чаще всего украинцы инвестируют в валюту, чтобы сохранить сбережения. Однако курс доллара и евро зависит как от внутренних, так и от внешних факторов.

Эксперты в комментарии «ТСН» рассказали, куда вкладывать деньги, чтобы сохранить сбережения.



В какой валюте лучше держать деньги в Украине

По словам главы Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине и экономиста Андрея Забловского, иностранная валюта остается самым популярным инструментом для инвестиций, а после нее идет гривна как наличные, так и на текущих счетах, депозиты в гривне и валюте, криптовалюта , недвижимость, ценные бумаги, золотые и серебряные слитки.

«Главное — диверсифицировать активы, то есть иметь в инвестиционном портфеле всего понемногу — 60% в валюте, 30% в гривне, остальное — банковские металлы», — пояснил эксперт.

При этом член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отметил, что украинцы стали больше вкладываться в золото.

Если банковские металлы не интересны, то эксперт советует покупать доллары, чтобы в 2026 году заработать на росте курса, а вот от покупки евро стоит воздержаться.

Со своей стороны эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что курс гривны к доллару будет медленно опускаться до отметки в 43 гривны за единицу американской валюты.

«Поэтому целесообразно постепенно выходить из гривневых инвестиционных инструментов: депозитов, ОВГЗ, пытаясь завершить этот выход до конца 2025 года. После 18 декабря, в зависимости от ситуации, либо покупать валюту, либо продолжить работу с гривной», — советует эксперт.

Что касается продажи валюты, то эксперты не советуют это делать без необходимости.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии для УНИАН отметил, что с наступлением октября-ноября ситуация на валютном рынке Украины несколько изменилась. По его словам, речь идет о значительно больших рисках как для экономики, так и для курсовой стабильности.

Согласно его прогнозу, курс доллара будет в пределах 41,8−42,2 гривны, а курс евро — 48−49,5 гривны на наличном рынке.

