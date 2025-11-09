0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доллар vs евро: куда лучше вкладывать деньги, чтобы сохранить сбережения

Валюта
713
Доллар vs евро: куда лучше вкладывать деньги, чтобы сохранить сбережения
Доллар vs евро: куда лучше вкладывать деньги, чтобы сохранить сбережения
Чаще всего украинцы инвестируют в валюту, чтобы сохранить сбережения. Однако курс доллара и евро зависит как от внутренних, так и от внешних факторов.
Эксперты в комментарии «ТСН» рассказали, куда вкладывать деньги, чтобы сохранить сбережения.

В какой валюте лучше держать деньги в Украине

По словам главы Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине и экономиста Андрея Забловского, иностранная валюта остается самым популярным инструментом для инвестиций, а после нее идет гривна как наличные, так и на текущих счетах, депозиты в гривне и валюте, криптовалюта, недвижимость, ценные бумаги, золотые и серебряные слитки.
Читайте также
«Главное — диверсифицировать активы, то есть иметь в инвестиционном портфеле всего понемногу — 60% в валюте, 30% в гривне, остальное — банковские металлы», — пояснил эксперт.
При этом член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отметил, что украинцы стали больше вкладываться в золото.
Если банковские металлы не интересны, то эксперт советует покупать доллары, чтобы в 2026 году заработать на росте курса, а вот от покупки евро стоит воздержаться.
Со своей стороны эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что курс гривны к доллару будет медленно опускаться до отметки в 43 гривны за единицу американской валюты.
Читайте также
«Поэтому целесообразно постепенно выходить из гривневых инвестиционных инструментов: депозитов, ОВГЗ, пытаясь завершить этот выход до конца 2025 года. После 18 декабря, в зависимости от ситуации, либо покупать валюту, либо продолжить работу с гривной», — советует эксперт.
Что касается продажи валюты, то эксперты не советуют это делать без необходимости.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии для УНИАН отметил, что с наступлением октября-ноября ситуация на валютном рынке Украины несколько изменилась. По его словам, речь идет о значительно больших рисках как для экономики, так и для курсовой стабильности.
Согласно его прогнозу, курс доллара будет в пределах 41,8−42,2 гривны, а курс евро — 48−49,5 гривны на наличном рынке.
По материалам:
УНІАН
ВалютаИнвестицииДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems