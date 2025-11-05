НБУ готовится к более гибкому курсообразованию — аналитики Сегодня 09:01 — Валюта

Национальный банк Украины по итогам октября ослабил курс гривны почти до 42 грн за доллар, хотя ситуация на валютном рынке оставалась относительно стабильной.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Валютный рынок и интервенции

По данным НБУ, в течение четырех рабочих дней на прошлой неделе дефицит валюты на рынке составил всего 274 млн долларов, что меньше, чем в предыдущие недели. Объемы валютных интервенций также оставались умеренными, в октябре лишь одна неделя превысила показатель в 700 млн долларов, тогда как на прошлой неделе регулятор продал 692 млн долларов.

При этом НБУ разрешил курсу гривны временно ослабнуть до 42,08 грн за доллар в начале недели. В конце октября официальный курс укрепился до 41,89 грн за доллар.

В целом за месяц гривна снизилась на 1,8%, но остается крепче на 0,3% с начала года и на 0,9% от январского максимума 42,28 грн за доллар.

Аналитика ICU

В ICU отмечают, что октябрь стал месяцем смены подходов НБУ к валютным интервенциям. Регулятор допустил более заметное ослабление гривны даже при отсутствии значительных дисбалансов на межбанковском рынке.

«Вероятно, это свидетельство готовности НБУ существенно увеличить амплитуду колебаний курса гривны и отойти от де-факто фиксированного обменного курса, который наблюдался последние несколько месяцев. Мы не воспринимаем ослабление гривны в последние недели как сигнал о намерении НБУ и далее продолжать управляемую девальвацию гривны. По нашим ожиданиям, курс доллара не превысит 42.5 грн в конце 2025 года», — отметили аналитики.

Напомним, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отмечала , что официальный курс гривны в период 27−31 октября вел себя сдержанно — колебался в узком диапазоне около 42,00 грн/$, с незначительным преимуществом на укрепление до конца периода. Разница составила 0,27%, что свидетельствует о низкой краткосрочной волатильности и сбалансированности спроса и предложения на официальном рынке в эти дни. Вероятно, в течение первой недели ноября курс остается относительно устойчивым, с умеренными колебаниями в первой половине недели.

