Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 15:03

Официальный курс гривны в период 27−31 октября вел себя сдержанно — колебался в узком диапазоне около 42,00 грн/$, с незначительным преимуществом на укрепление до конца периода. Разница составила 0,27%, что свидетельствует о низкой краткосрочной волатильности и сбалансированности спроса и предложения на официальном рынке в эти дни.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Интервенции и сезонный спрос оставили гривну вблизи 42,00 грн/$», — отметила она.

Официальный курс на прошлой неделе был таким:

27 октября — 41,9969 грн/$;

28 октября — 42,0704 грн/$;

29 октября — 42,0831 грн/$;

30 октября — 42,0115 грн/$;

31 октября — 41,9701 грн/$.

Наличный рынок

В кассах банков в начале прошлой недели — в понедельник и вторник — средний курс продажи доллара превышал 42 грн и составил 42,31 грн/$, в то время как средний курс покупки был 41,75 грн/$. Это показывало умеренную дистанцию ​​между спросом и предложением в виде спреда около 56 копеек. Начиная со среды наблюдалось постепенное понижение обоих показателей.

В среду, 29 октября, средние значения составили 41,70/42,26 грн/$, в четверг, 30 октября, — 41,65/42,20 грн/$, а в пятницу — 41,59/42,14 грн/$. То есть, за неделю курс продажи снизился на 17 копеек, или примерно 0,40%, курс покупки — на 16 копеек, или примерно 0,38%. Спред оставался стабильным в пределах 55−56 копеек, не испытав резких колебаний. Так что движение было медленным с умеренным укреплением гривны и незначительной коррекцией кассовых курсов банков без признаков повышенной волатильности. Такая динамика характеризует уравновешенный спрос и предложение в наличном сегменте.

Межбанк

Последняя неделя на межбанке тоже была уравновешенная, с умеренным преимуществом на стороне гривны до конца периода, без признаков резкой неопределенности. Понедельник, 27 октября, был относительно спокойным: открывался с минимального значения дня на 42 грн/$, закрылся на 42,09 грн/$ — почти максимум дня (42,1 грн/$); вторник открылся на 5 копеек выше, чем в понедельник — 42,05 грн/$, котировки днем ​​достигали даже 42,14 грн/$, и день закончился все же ниже 42 грн/$, а именно на 41,95 грн/$.

Среда началась на 42,08 грн/$, а закончилась на 42,1 грн/$, минимальные котировки в течение дня были и 41,95 грн/$. За четверг котировки колебались между 41,83 грн/$ и 42,1 грн/$, однако день закончился ближе к минимуму дня — на 41,85 грн/$. Пятница, последний день октября, началась со значений 41,93 грн/$ и, пройдя отметку 41,85 грн/$, завершился день почти на максимуме дня — на 41,96 грн/$.

В итоге неделя завершилась чуть ниже начальных позиций — разница между закрытием понедельника и закрытием пятницы составляла 13 копеек, или около 0,31% в пользу гривны. Недельный внутридневной разрыв между наибольшим и наименьшим значением составил 31 копейку, это примерно 0,74% - это показатель умеренной волатильности.

По итогам последних пяти дней октября чистые интервенции регулятора почти на 8% превысили сумму предшествующих ему интервенций недели — $691,50 млн в течение 27−31 октября против $641,05 млн — 20−24 октября. Динамика роста объемов продаж валюты третью неделю подряд (между второй и третьей неделей октября рост был на уровне 6%) указывает на то, что регулятор активно продает валюту, чтобы поддержать предложение на межбанке, сглаживать колебания курса и сдержать ослабление гривны.

В то же время, динамика на межбанке и поведение крупных плательщиков в октябре показывали сезонное оживление спроса на валюту, которое на фоне энергоимпортных потребностей могло подталкивать НБУ к усилению продаж.

Прогноз курса на этой неделе

Вероятно, в течение первой недели ноября курс будет оставаться относительно устойчивым, с умеренными колебаниями в первой половине недели. Рынок уже получил сигналы о снижении официального курса НБУ на начало ноября, и это вместе с большими интервенциями создает основу для краткосрочной стабилизации; однако в случае неблагоприятных новостей или усиления спроса возможны временные подъемы до верхнего предела или несколько выше.

На курс в эти дни будут работать несколько ключевых факторов одновременно. Инфляционный отчет НБУ, обнародованный в конце октября, подтверждает тенденцию постепенного снижения инфляции и тем самым смягчает давление на ожидания резких изменений учетной ставки, что в целом поддерживает национальную валюту. Но не стоит забывать о традиционных рисках — внешних поступлениях и геополитических и энергетических потрясениях, которые могут быстро изменить баланс спроса и предложения.

