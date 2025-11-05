0 800 307 555
ру
Реально ли сейчас обменять доллары 2003 года

Валюта
49
Действуют все доллары, находящиеся в обращении и выпущенные после 1914 года. В частности, доллары, напечатанные в 2003 году, также подлежат свободному обмену.
Банки и финучреждения обязаны принимать все доллары, которые прошли проверку и отвечают установленным требованиям, отмечали в НБУ.
Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования, — подчеркнул НБУ.
На возможность обмена влияет в первую очередь состояние банкноты:
  • В 2023 году НБУ отменил определение «незначительно изношенной» банкноты. То есть небольшие повреждения не препятствуют тому, чтобы состоялся обмен.
  • А вот «значительно изношенная» банкнота передается на инкассо. Эта процедура происходит по тарифам финучреждения.
Иногда финучреждения могут не осуществлять обмен, если у них нет технической возможности проверить переданные вами деньги.

Что нужно знать о валюте сейчас

  • НБУ обязывает банки и финучреждения принимать валюту, которая прошла проверку и отвечает определенным требованиям.
  • Если вам отказали в обмене, вы имеете право подать жалобу регулятору.
  • В случае подтверждения нарушения, к банку или финучреждению будут применены «меры воздействия».
По материалам:
Телеканал 24
Валюта
