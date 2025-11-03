Доллар достиг трехмесячного максимума — Reuters Сегодня 19:01 — Валюта

В понедельник, 3 ноября, доллар достиг трехмесячного максимума. Однако ряд факторов указывает на возможное уменьшение курса в ближайшие недели.

Об этом пишет Reuters.

Федеральная резервная система на прошлой неделе снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось. В то же время глава центробанка Джером Павелл отметил, что это может быть последнее снижение в этом году из-за отсутствия достаточно четкой картины экономических процессов.

Влияние правительственного «шатдауна»

Из-за прекращения работы правительства США запланированные на этой неделе статистические публикации, в частности данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, вероятно, снова будут отложены. Это ограничит возможности инвесторов оценить экономическую ситуацию.

В то же время рынки получат только отчеты ADP по частной занятости и индексы деловой активности ISM, которые вряд ли существенно повлияют на позицию ФРС.

Несколько руководителей региональных банков ФРС в пятницу выразили обеспокоенность решением смягчить политику. Трейдеры сейчас оценивают вероятность еще одного снижения ставки в декабре на уровне около 68 процентов, хотя до прошлого заседания такая возможность казалась почти гарантированной.

Динамика основных валют

Иена торговалась на уровне 154,1 за доллар, вблизи минимума за восемь с половиной месяцев из-за значительной разницы в процентных ставках между Японией и США.

Евро снизился на 0,16 процента до 1,1513 доллара, достигнув самого низкого уровня за три месяца. Фунт стерлингов подешевел на 0,4% до 1,3118 доллара.

Индекс доллара, который отображает его стоимость по отношению к корзине из шести основных валют, поднялся на 0,16 процента до 99,89, что стало самым высоким показателем с 1 августа. За последние шесть месяцев он колебался в пределах от 96 до 100 пунктов.

Фунт и иена также находятся под собственным давлением. На прошлой неделе глава Банка Японии Кадзуа Уэда дал самый четкий сигнал о возможном повышении ставки уже в декабре. В то же время рынки восприняли это без особого энтузиазма, поскольку центробанк остается осторожным, в то время как ФРС ведет себя более жестко.

Такие настроения усиливают давление на иену, что вынудило японские власти рассматривать возможность валютного вмешательства. Курс иены приближается к уровням, на которых уже в 2022 и 2024 годах проводились интервенции для поддержки валюты.

Иена также оставалась вблизи рекордного минимума по отношению к евро, торгуясь на уровне 177,4.

Стерлинг ослаб из-за повышенных ожиданий еще одного снижения ставки Банком Англии после более слабых данных об инфляции. Заседание регулятора состоится на этой неделе, и некоторые аналитики прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов, хотя рынки оценивают такую ​​вероятность лишь в одну треть.

Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента до 0,6554 доллара США, поскольку инвесторы ожидают, что Резервный банк Австралии сохранит ставку без изменений после более высоких показателей базовой инфляции.

