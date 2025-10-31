Как изменился курс гривны в третьем квартале — отчет НБУ Сегодня 12:05 — Валюта

Как изменился курс гривны в третьем квартале — отчет НБУ

В третьем квартале 2025 года колебания курса гривны к доллару были умеренными. В июле гривна несколько ослабла из-за повышения спроса на валюту, но в августе-сентябре курс стабилизировался. В целом средний курс гривны по отношению к доллару почти не изменился.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за октябрь 2025 года.

Отмечается, что разница между наличным курсом продажи доллара и официальным в среднем составила 0,1%. В то же время из-за укрепления евро на мировых рынках гривна к евро ослабла на 3,1%. Реальный эффективный обменный курс гривны (РЭОК) снизился на 2,1%.

В отчете говорится, что значительный дефицит валюты, вызванный прежде всего военными потребностями, финансировался преимущественно за счет международной помощи.

В ІІІ квартале 2025 года дефицит торговли товарами вырос до 13,6 млрд долларов против 11,7 млрд долларов во ІІ квартале.

График: НБУ

Спрос на наличную валюту остается умеренным

Спрос на наличную валюту вырос. В ІІІ квартале чистый спрос на доллар составил 0,4 млрд долларов (против 0,1 млрд во ІІ квартале), но был существенно ниже, чем год назад (2,0 млрд долларов). Спрос на евро почти не изменился — 0,6 млрд евро против 0,7 млрд в 2024 году.

Несмотря на расширение дефицита торговли, чистый отток валюты из частного сектора возрос умеренно. Это объясняется поступлениями средств от партнеров в рамках совместных проектов по локализации производства оружия в Украине, а также улучшением возврата экспортной выручки после введения режима экспортного обеспечения в конце 2024 года.

Интервенции НБУ

В ІІІ квартале 2025 года объем интервенций НБУ по продаже валюты увеличился на 0,3 млрд долларов и составил 8,4 млрд долларов. В то же время объемы внешней помощи превысили эти показатели — 10,2 млрд долларов.

Графік: НБУ

Благодаря этому международные резервы выросли на 1,6 млрд долларов и к концу сентября составили 46,6 млрд долларов.

Валютный рынок постепенно стабилизируется

Средняя доля сделок без участия НБУ на межбанковском рынке достигла 58%, это на 4 в. п. больше, чем во ІІ квартале, и на 14 в. п. больше, чем год назад. По сравнению с октябрем 2023 года, когда доля составляла всего 29%, рынок стал вдвое самостоятельнее. Это свидетельствует о постепенном восстановлении способности рынка к самосбалансированию.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на инвесткомпанию ICU писал , что Национальный банк вторую неделю подряд продолжил ослабление гривны. По итогам прошлой недели официальный курс доллара вырос на 0,6% и составил почти 42 грн/$. Это самый слабый уровень с конца января. Аналитики считают, что НБУ не стремится полностью удовлетворять избыточный спрос на валюту. В этот раз его формировали преимущественно граждане, озабоченные ослаблением гривны после нескольких месяцев стабильности.

Также Finance.ua писал, что в обновленном прогнозе Dragon Capital говорится , что курс гривны достигнет 43,0 грн/долл. США к концу 2025 г. и 44,0 грн/долл. США к концу 2026 г. по сравнению с 43,5 и 46,0 ожидаемыми ранее.

