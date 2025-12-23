Продажа валюты НБУ приблизилась к рекордному уровню в этом году — аналитики Сегодня 14:04 — Валюта

Национальный банк на прошлой неделе существенно увеличил валютные интервенции почти до максимального уровня с начала года, чтобы удержать курс гривны практически неизменным по итогам недели.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Регулятор продал около $1,2 млрд. Это всего на несколько десятков миллионов меньше годового максимума. В то же время объем интервенций был на $244 млн меньше, чем в предпоследнюю неделю декабря прошлого года.

«В отличие от прошлого года, НБУ не пошел на ослабление курса гривны и сохранил его около 42,2 грн/$, ослабив за неделю всего на 5 копеек до 42,25 грн/$, или всего на 0,1%», — отметили аналитики.

Спрос на валюту

Рост объемов интервенций произошел на фоне существенного увеличения дефицита валюты на рынке. По итогам 4 рабочих дней он достиг $708 млн, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе.

Ключевым фактором стал резкий рост спроса на валюту на межбанковском рынке. За 4 дня объем покупки валюты достиг $1,7 млрд.

Оценка аналитиков

В ICU отмечают, что дефицит валюты традиционно растет в конце декабря. В то же время НБУ воздерживается от существенного ослабления гривны в ожидании решения ЕС относительно так называемого репарационного кредита. В то же время дефицит пока не столь велик, как в прошлом году, что также помогает НБУ удерживать гривну на относительно крепком уровне.

«Мы ожидаем, что на этой неделе дефицит может увеличиться, однако НБУ вряд ли позволит гривне существенно ослабевать, и объемы продаж валюты могут возрасти до новых годовых максимумов», — прогнозируют аналитики ICU.

Напомним, как рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, официальный курс Национального банка за период 15−19 декабря колебался в узком диапазоне. Неделя прошла без резких скачков — средний курс за период составил около 42,2599 грн/$.

По ее прогнозу, характер движений курса в ближайшее время будут определять график поступления внешнего финансирования, заявления и действия регулятора, а также краткосрочные сигналы спроса на валюту со стороны импортеров и населения.

