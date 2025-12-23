Инвесторы прогнозируют новое ослабление доллара в 2026 году — Reuters Сегодня 19:00 — Валюта

После сложного года доллар США демонстрирует признаки стабилизации. Однако значительная часть инвесторов ожидает, что в следующем году американская валюта снова ослабнет.

Об этом сообщает Reuters.

По итогам года доллар потерял около 9% по отношению к корзине основных валют, что приближает ее к худшим показателям за последние восемь лет. Давление на валюту усилило ожидания снижения ставок ФРС, сокращения разницы в процентных ставках между США и другими развитыми экономиками, а также роста беспокойства по поводу бюджетного дефицита США и политической неопределенности.

Несмотря на восстановление доллара в последние месяцы — индекс вырос почти на 2% сентябрьского минимума — валютные стратеги в основном сохранили прогнозы по его ослаблению в 2026 году. Об этом свидетельствует опрос Reuters, проведенный с 28 ноября по 3 декабря.

По данным Банка международных расчетов, реальный широкий эффективный обменный курс доллара в октябре составил 108,7, что несколько ниже рекордного уровня 115,1 в январе. Это указывает на то, что доллар США все еще остается переоцененным.

Ожидание инвесторов: доллар продолжит ослабевать

Большинство инвесторов считают, что доллар продолжит ослабевать, поскольку другие крупные центральные банки либо сохраняют более жесткую политику, либо даже усиливают ее. Дополнительным фактором является изменение руководства ФРС, которое, по ожиданиям рынка, может означать более мягкий подход регулятора.

Доллар традиционно снижается в периоды уменьшения ставок ФРС, ведь более низкие процентные ставки делают долларовые активы менее привлекательными для инвесторов.

«Реальность такова, что с фундаментальной точки зрения доллар США все еще переоценен», — сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег глобальной компании корпоративных платежей Corpay.

Почему траектория доллара важна для рынков

Направление движения доллара имеет ключевое значение для инвесторов, учитывая его центральную роль в мировых финансах.

Ослабление валюты повышает доходы американских транснациональных компаний за счет более выгодной конвертации зарубежных доходов в доллары.

за счет более выгодной конвертации зарубежных доходов в доллары. В то же время более слабый доллар повышает привлекательность международных рынков, обеспечивая дополнительный валютный эффект поверх базовой доходности активов.

Не обязательно прямая траектория

В то же время, инвесторы предостерегают от восприятия ослабления доллара как непрерывного процесса. Краткосрочную поддержку валюте могут оказать притоки капитала в американские акции, в частности, из-за интереса к искусственному интеллекту.

Кроме того, возобновление работы правительства США после нынешнего шатдауна и принятое в этом году снижение налогов могут поддержать экономику и доллар в начале года.

«Но мы склонны считать, что это вряд ли будет устойчивым двигателем доллара в течение года», — сказал Сарин.

курс доллара к гривне не превысит 43 грн/$. Ранее мы сообщали , что аналитики Dragon Capital ожидают стабильности валютного рынка в конце 2025 года. Прогнозируется, что

