Си Цзиньпин: юань стремится быть одной из основных глобальных резервных валют
Лидер Китая Си Цзиньпин призвал к достижению китайским юанем уровня мировой резервной валюты.
Об этом сообщает Financial Times.
Пекин уже давно стремится к интернационализации юаня, но подобные комментарии стали самым четким определением цели Си — создание «сильной валюты» и более широкого финансового фундамента, который Пекин должен будет построить для ее поддержки.
По его словам, Китай должен создать «мощную валюту», широко используемую в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках, а также получить статус резервной валюты.
«Пекин хочет, чтобы юань стал серьезной мировой валютой — не обязательно для того, чтобы за одну ночь заменить доллар, а для того, чтобы стать стратегическим противовесом, ограничивающим влияние США в разваленном мировом финансовом порядке», — сказал эксперт по Китаю в Asia Group Хан Шен Лин.
Призыв Си отражает долгосрочную стратегию Пекина по усилению влияния в глобальной экономике, особенно на фоне признаков ослабления доллара США и смены лидерства в Федеральной резервной системе, что подталкивает другие центральные банки пересматривать свои валютные портфели и риски, связанные с долларовыми активами.
Ранее писали, что доллар упал 28 января до самого низкого уровня с начала 2022 года. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп назвал обесценение американской валюты «прекрасным» результатом для бизнеса. Индекс спотового доллара снизился на 1,2%, повысив курс иены, евро и фунта стерлингов.
Мы писали, почему инвесторы выбирают евро: к чему готовиться украинцам.
