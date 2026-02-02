Си Цзиньпин: юань стремится быть одной из основных глобальных резервных валют Сегодня 18:00 — Валюта

Си Цзиньпин: юань стремится быть одной из основных глобальных резервных валют

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал к достижению китайским юанем уровня мировой резервной валюты.

Об этом сообщает Financial Times.

Читайте также Трамп усугубляет проблемы с долларом, заявив что его не беспокоит спад

Пекин уже давно стремится к интернационализации юаня, но подобные комментарии стали самым четким определением цели Си — создание «сильной валюты» и более широкого финансового фундамента, который Пекин должен будет построить для ее поддержки.

По его словам, Китай должен создать «мощную валюту», широко используемую в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках, а также получить статус резервной валюты.

Читайте также Евро достиг наивысшего показателя с 2021 года — почему курс растет

«Пекин хочет, чтобы юань стал серьезной мировой валютой — не обязательно для того, чтобы за одну ночь заменить доллар, а для того, чтобы стать стратегическим противовесом, ограничивающим влияние США в разваленном мировом финансовом порядке», — сказал эксперт по Китаю в Asia Group Хан Шен Лин.

Призыв Си отражает долгосрочную стратегию Пекина по усилению влияния в глобальной экономике, особенно на фоне признаков ослабления доллара США и смены лидерства в Федеральной резервной системе, что подталкивает другие центральные банки пересматривать свои валютные портфели и риски, связанные с долларовыми активами.

Ранее писали, что доллар упал 28 января до самого низкого уровня с начала 2022 года. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп назвал обесценение американской валюты «прекрасным» результатом для бизнеса. Индекс спотового доллара снизился на 1,2%, повысив курс иены, евро и фунта стерлингов.

Мы писали, почему инвесторы выбирают евро: к чему готовиться украинцам.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.