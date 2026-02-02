0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Си Цзиньпин: юань стремится быть одной из основных глобальных резервных валют

Валюта
16
Си Цзиньпин: юань стремится быть одной из основных глобальных резервных валют
Си Цзиньпин: юань стремится быть одной из основных глобальных резервных валют
Лидер Китая Си Цзиньпин призвал к достижению китайским юанем уровня мировой резервной валюты.
Об этом сообщает Financial Times.
Читайте также
Пекин уже давно стремится к интернационализации юаня, но подобные комментарии стали самым четким определением цели Си — создание «сильной валюты» и более широкого финансового фундамента, который Пекин должен будет построить для ее поддержки.
По его словам, Китай должен создать «мощную валюту», широко используемую в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках, а также получить статус резервной валюты.
Читайте также
«Пекин хочет, чтобы юань стал серьезной мировой валютой — не обязательно для того, чтобы за одну ночь заменить доллар, а для того, чтобы стать стратегическим противовесом, ограничивающим влияние США в разваленном мировом финансовом порядке», — сказал эксперт по Китаю в Asia Group Хан Шен Лин.
Призыв Си отражает долгосрочную стратегию Пекина по усилению влияния в глобальной экономике, особенно на фоне признаков ослабления доллара США и смены лидерства в Федеральной резервной системе, что подталкивает другие центральные банки пересматривать свои валютные портфели и риски, связанные с долларовыми активами.
Ранее писали, что доллар упал 28 января до самого низкого уровня с начала 2022 года. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп назвал обесценение американской валюты «прекрасным» результатом для бизнеса. Индекс спотового доллара снизился на 1,2%, повысив курс иены, евро и фунта стерлингов.
Мы писали, почему инвесторы выбирают евро: к чему готовиться украинцам.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems