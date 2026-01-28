Трамп усугубляет проблемы с долларом, заявив что его не беспокоит спад Сегодня 20:02 — Валюта

Доллар упал 28 января до самого низкого уровня с начала 2022 года. Это произошло сразу после того, как президент США Дональд Трамп назвал обесценение американской валюты «прекрасным» результатом для бизнеса.

Индекс спотового доллара снизился на 1,2%, повысив курс иены, евро и фунта стерлингов.

«Нет, я думаю, что это замечательно… посмотрите на бизнес, который мы ведем. Доллар имеет отличные результаты», сказал Трамп журналистам, когда его спросили, волнуется ли он из-за падения валюты.

Валютные рынки отреагировали мгновенно: на биржах началась массовая продажа долларов, в результате чего евро впервые с 2021 года превысил отметку в $1,2.

Частично падение доллара было вызвано восстановлением иены, но оно также усиливалось непредсказуемой политикой Трампа: его угрозы захватить Гренландию; давление на Федеральную резервную систему; снижение налогов и стиль руководства, углубивший политическую поляризацию.

Слабость наблюдается несмотря на рост доходности государственных облигаций. Это подтолкнуло инвесторов искать «тихие убежища», такие как золото. Цены на драгметаллы за последнее время выросли до рекордно высоких уровней. Некоторые аналитики называют этот процесс «тихим выходом» из американских активов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, устанавливающие курсы валют на 28 января. Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 51,2297 грн. Это новый абсолютный исторический максимум. Курс впервые пересек отметку 51 грн (51,0647 грн), евро прибавил в цене еще 16,5 копеек. В то же время, пока евро обновляет исторические максимумы, американский доллар теряет в цене, откатившись до 43 грн за долл.

В настоящее время доллар США остается резервной валютой, доминирующей среди других. На сегодняшний день 57% мировых резервов приходится именно на нее. Впрочем, есть валюты, которые в рейтинге после доллара и евро также отличаются своей долей. В частности, это касается иены, фунта стерлинга и других.

Известный инвестор Марк Мобиус считает, что золото перестало быть привлекательным активом после резкого роста цен. По его мнению, укрепление доллара США может снизить цены на драгоценные металлы, даже несмотря на оптимизм многих инвесторов.

