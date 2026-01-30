Курс доллара и евро в начале февраля — прогноз эксперта Сегодня 10:00 — Валюта

Курс вначале февраля

Первые недели февраля могут стать для валютного рынка периодом спада напряжения и возврата к более прогнозируемой динамике.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, пишет УНИАН.

Речь идет не об изменении тренда, а о стабилизации, которая формируется под влиянием нескольких ключевых факторов.

«Одним из них станет увеличение объемов валюты на рынке. Ожидается, что аграрный сектор традиционно усилит продажи валюты, что положительно повлияет на баланс спроса/предложения. Спрос со стороны импортеров, в частности в энергетическом сегменте, будет оставаться значительным, однако постепенно перестанет преобладать предложение. Разница между этими показателями, по прогнозам, сузится до 5−7%», — сказал эксперт.

Амплитуда курсовых изменений

После нескольких месяцев активных курсовых движений рынок равномерно выравнивается. Уменьшатся ежедневные колебания (исчезнет состояние ежедневных «качелей»), а также разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке.

Лесовой подчеркнул, что это важно не только для бизнеса, но и для населения, ведь более стабильные курсы снижают психологическое давление и уменьшают спекулятивный спрос, да еще и в непростых энергетических условиях.

Евро

Евро по-прежнему будет зависеть от международной конъюнктуры. Значительные изменения в соотношении доллара и евро не прогнозируются (ориентировочное соотношение 1,17−1,19), что позволяет ожидать стабильности курса евровалюты и на украинском рынке.

«С учетом всех факторов можно говорить о формировании этапа курсового равновесия. Рынок входит в период, когда резкие движения маловероятны, а основным „успокаивающим“ становится предсказуемое развитие событий — без особых курсовых шатаний», — отметил банкир.

Показатели валютного рынка со 2 по 8 февраля:

коридоры валютных изменений: 42,75−43,25 грн/долл. и 50−51,5 грн/евро (на межбанке) и 42,5−43,5 грн/долл. и 50−51,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,05−0,15 грн, в банках — до 0,1−0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1−0,15 грн;

еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1−1,5% от начального понедельничного курса.

Напомним, курс евро поднялся чуть выше $1,20, достигнув самого высокого уровня с 2021 года . Это сигнал восстановления позиций европейской валюты на фоне ослабления доллара и изменений глобальных экономических настроений.

В то же время, ожидания украинцев относительно курса гривны в 2026 году остаются преимущественно негативными. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования финансовой состоятельности граждан в 2026 году, проведенного информационным агентством Hronikers совместно с компанией Active Group. Более половины украинцев (53,6%) прогнозируют ее обесценивание, из них 26,3% ожидают сильного падения.

