Как менялся курс евро за годы большой войны (инфографика)

Валюта
27
По состоянию на четверг, 29 января, официальный курс евро достиг 51,23 грн за евро, что является новым историческим максимумом.
В январе курс евро в Украине достиг исторического максимума. На 29 января официальный курс, установленный Национальным банком Украины, составлял 51,23 грн за евро. С начала полномасштабной войны европейская валюта подорожала более чем в полтора раза.
Об этом пишет «Слово и дело».
Как менялся курс евро
Как менялся курс евро, www.slovoidilo.ua

Курс евро до начала полномасштабной войны

Перед началом полномасштабного вторжения россии, в январе 2022 года среднемесячный курс евро, по данным НБУ, составил 31,67 грн/евро.
В первый год войны европейская валюта существенно подорожала до 38,67 грн/евро.

Динамика курса в 2023 году

В январе 2023 года среднемесячный курс евро вырос до 39,34 грн. В дальнейшем в течение большей части года он оставался относительно стабильным.
Только в апреле и июле курс превышал 40 грн/евро. В конце года евро стоил в среднем 40,51 грн.

Рост в 2024 году

В начале 2024 года курс евро вырос незначительно до 41,36 грн. в январе, после чего в феврале снизился до 40,98 грн. Начиная с марта, европейская валюта снова перешла к росту.
Пиковые значения были отмечены в августе, сентябре и октябре в диапазоне 45,2−45,7 грн за евро. В конце года в декабре среднемесячный курс несколько снизился до 43,73 грн/евро.

Скачок курса в 2025 году

В январе 2025 года среднемесячный курс евро составил 43,57 грн. В течение года европейская валюта существенно выросла в цене. В декабре среднемесячный курс достиг 49,42 грн/евро, что стало самым высоким показателем за весь 2025 год.

Новые рекорды в 2026 году

Рост курса продолжился и в 2026 году. Национальный банк Украины установил рекордный курс евро на 28 января — 51,22 грн. Среднемесячный курс в январе составляет 50,25 грн/евро.
По состоянию на четверг, 29 января, официальный курс евро составил 51,23 грн за евро, что является новым историческим максимумом, согласно данным НБУ.
По материалам:
Слово і Діло
Payment systems