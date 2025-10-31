Как диверсифицировать свои сбережения для тех, кто в Украине и за границей Сегодня 08:00 — Валюта

Как диверсифицировать свои сбережения для тех, кто в Украине и за границей

Финансовый эксперт дал советы, как диверсифицировать свои сбережения в ноябре 2025 года, учитывая, где находятся украинцы: дома или за границей.

Об этом идет речь в прогнозе финансового аналитика Алексея Козырева, мы выбрали основное.

Для тех, кто живет в Украине

Он советует такое соотношение инструментов:

до 40−45% в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов).

до 55−60% в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта).

Причем в долларе около 45% от суммы валютных сбережений, в евро — 45−50%, в швейцарских франках — до 10−15%, или в золоте.

Но Козырев отмечает, что стоит учитывать следующее: поскольку швейцарский франк в Украине на наличном валютном рынке является экзотической валютой, котировки его приема/продажи у нас склонны к достаточно широкому разбросу. Поэтому нужно внимательно подходить ко времени покупки и продажи этих валют в украинских обменниках, чтобы подобрать оптимальный курс для осуществления необходимых операций.

Для проживающих за границей

Кто не планирует в течение ближайшего года возвращаться в Украину, актуально такое соотношение:

до 60% - в национальной валюте страны текущего пребывания (преимущественно это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, номинированные в местной валюте).

до 40% — в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно, акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США или евро).

Кроме того, учитывая напряженную геополитическую обстановку в мире, необходимо пересматривать указанные пропорции своих денежных сбережений не реже одного раза в месяц.

