Как диверсифицировать свои сбережения для тех, кто в Украине и за границей
Финансовый эксперт дал советы, как диверсифицировать свои сбережения в ноябре 2025 года, учитывая, где находятся украинцы: дома или за границей.
Об этом идет речь в прогнозе финансового аналитика Алексея Козырева, мы выбрали основное.
Читайте также: Какой прогноз курса доллара и евро на ноябрь
Для тех, кто живет в Украине
Он советует такое соотношение инструментов:
- до 40−45% в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов).
- до 55−60% в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта).
- Причем в долларе около 45% от суммы валютных сбережений, в евро — 45−50%, в швейцарских франках — до 10−15%, или в золоте.
Но Козырев отмечает, что стоит учитывать следующее: поскольку швейцарский франк в Украине на наличном валютном рынке является экзотической валютой, котировки его приема/продажи у нас склонны к достаточно широкому разбросу. Поэтому нужно внимательно подходить ко времени покупки и продажи этих валют в украинских обменниках, чтобы подобрать оптимальный курс для осуществления необходимых операций.
Для проживающих за границей
Кто не планирует в течение ближайшего года возвращаться в Украину, актуально такое соотношение:
- до 60% - в национальной валюте страны текущего пребывания (преимущественно это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, номинированные в местной валюте).
- до 40% — в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно, акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США или евро).
Кроме того, учитывая напряженную геополитическую обстановку в мире, необходимо пересматривать указанные пропорции своих денежных сбережений не реже одного раза в месяц.
Поделиться новостью
Также по теме
Как диверсифицировать свои сбережения для тех, кто в Украине и за границей
Какой прогноз курса доллара и евро на ноябрь
Dragon Capital показали обновленный прогноз курса гривны до конца 2026 года
НБУ ослабил гривну до 42 грн/$ — самого низкого уровня с января
НБУ расширяет список бенчмарк-ОВГЗ: покрытие обязательных резервов
Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира