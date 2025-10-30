Какой прогноз курса доллара и евро на ноябрь Сегодня 12:00 — Валюта

Валютные поступления наших западных партнеров в ноябре перекроют основную часть расходов резервов, а их размер на 1 декабря составит не менее $47−47,5 млрд. Этого будет достаточно как для поддержки финансирования критического импорта, так и для страхования курса гривны на валютном рынке.

Об этом идет речь в прогнозе финансового аналитика Алексея Козырева, мы выбрали основное.

По словам эксперта, НБУ допустит в ноябре-начале декабря плавную девальвацию гривны до уровня до 42,50−43,2 гривны за доллар и, соответственно, до уровней 49,50−50,3 гривен за евро (для снижения уровня диспропорций во внешней торговле, стимулирования экспортеров и увеличения доходов бюджета от таможенных и других сборов, привязанных к официальному курсу).

Это вписывается в прогнозный курс правительства, заложенный на 2025 год в бюджет (средний курс 45 грн/доллар и 45,6 грн/доллар) на декабрь. На наличном рынке ценники продажи валюты обменниками будут на 40−50 копеек выше котировок межбанка. И этот коридор и на межбанке, и на наличном рынке будет достаточно комфортным для всего валютного рынка Украины.

«Объемы ежедневных операций по системе Блумберг в течение ноября будут находиться в пределах от $155 до $290 млн. Пиковая статистика сделок на межбанке ожидается с 15 по 20 ноября, во время расчетов компаний с бюджетом, а также в конце ноября, когда бизнесу нужно будет закрыть свои расчеты с иностранными контрагентами на отчетную дату», — пишет он.

Нацбанк вынужден будет ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара в пределах от $45 до $130 млн. Этого будет вполне достаточно для контроля за курсом безналичного доллара на межбанке.

Пара евро-доллар

Также Козырев отмечает, что значительная волатильность на внешних рынках по отношению к паре евро/доллар будет существенно влиять на цены на импортные товары в Украине и провоцировать дополнительное инфляционное давление на нашем внутреннем рынке. Поэтому Нацбанк, по возможности, попытается сгладить на нашем межбанке не только колебания доллара, но и косвенно скачки евро по отношению к гривне.

Наличный рынок

По его словам, на наличном рынке в ноябре 2025 года тенденция превышения покупки населением валюты над объемами ее сдачи в обменники и кассы банков снова усилится. Объемы такого превышения покупки валюты на карты и в наличной форме над объемами ее сдачи составят, по моим расчетам, ежедневно от $25 до $95 млн, но среднедневное значение этого показателя вряд ли превысит $50−55 млн.

«Во многом значение этого показателя будет зависеть от обстановки на фронтах, геополитической обстановки вокруг Украины и перспектив снижения интенсивности военных действий. А также косвенно — и от курса волатильности. Если НБУ удастся оперативно сглаживать скачки курса доллара и опосредованно евро, ничего критического в ноябре на наличном рынке не будет» — пишет он.

Рабочий спред по доллару у большинства обменников финкомпаний и кассах банков составит в ноябре в пределах от 20 до 30 копеек, а за евро — в пределах от 20 до 50 копеек.

Ранее Dragon Capital показал обновленный прогноз курса гривны до конца 2026 года.

По обновленному прогнозу, курс гривны достигнет 43,0 грн/долл. США к концу 2025 г. и 44,0 грн/долл. США к концу 2026 г. по сравнению с 43,5 и 46,0 ожидаемыми ранее.

В недельном обзоре инвесткомпании ICU отмечалось , что Национальный банк Украины продолжил ослабление гривны вторую неделю подряд. По итогам прошлой недели официальный курс доллара вырос на 0,6% и составил почти 42 грн/$. Это самый слабый уровень с конца января.

