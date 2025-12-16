Курс евро в Украине достиг исторического максимума Сегодня 15:03 — Валюта

Курс евро в Украине достиг исторического максимума

Официальный курс евро в Украине достиг рекордно высокого уровня и составляет 49,65 грн. Причиной этого стало подорожание европейской валюты по отношению к доллару США на международном валютном рынке.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на комментарий директора по продажам Банка Авангард Юрия Крохмаля.

Почему растет курс евро

По словам Юрия Крохмаля, рост курса, устанавливаемого Национальным банком Украины, происходит из-за дальнейшего укрепления евро по отношению к доллару на мировых рынках.

Он отметил, что такая динамика связана с ожиданиями понижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в следующем году. Это, по его словам, продолжает давить на доллар и ослабляет его позиции по отношению к основным мировым валютам.

Официальный курс Европейского центрального банка за период с 1 января по 16 декабря этого года вырос на 15% - до 1,18 доллара.

Прогноз курса валют на декабрь

Во второй половине декабря официальный курс гривны к евро, по прогнозу Юрия Крохмаля, будет находиться в пределах 48,50−50,50 гривен.

Курс доллара США ожидается в диапазоне 41,80−42,80 гривен.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал , что после периода относительной стабильности доллар США может снова потерять позиции. Крупнейшие банки с Уолл-стрит ожидают, что в 2026 году американская валюта вернется к падению на фоне дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой и более жесткой политики других центробанков.

