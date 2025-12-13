Чего ожидать от курса валют в канун Рождества Сегодня 08:23 — Валюта

Чего ожидать от курса валют в канун Рождества

В канун Рождества валютный рынок в Украине может вести себя неоднозначно. Атмосфера напряженности никуда не исчезает: спрос на валюту способен увеличиться как на межбанковском рынке, так и среди населения.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

На это влияют факторы, которые уже давно определяют контекст — война, массированные удары по энергосистеме, существенное политическое и информационное давление, а также нерешенный вопрос международного финансирования Украины в 2026 году. К тому же перебои с энергоснабжением создают дополнительную экономическую нестабильность, заставляя предпринимателей увеличивать цены. — сказал он.

По его словам, в такой ситуации часть украинцев может снова обратиться к покупке валюты как к инструменту самозащиты от рисков, то есть спрос может двигать курсы вверх.

Однако, как отметил эксперт, есть несколько предохранителей стремительных курсовых изменений, в частности, роль Нацбанка как главного игрока рынка.

Банкир объяснил, что регулятор имеет достаточно возможностей, чтобы противодействовать резким колебаниям — с помощью валютных интервенций, как и всегда, регулятор сглаживает чрезмерные движения курса.

Основные показатели валютного рынка с 15 по 21 декабря, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42,1−42,6 грн/долл. и 48−49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3−42,8 грн/долл. и 48−49,75/евро (на наличном рынке);

42,1−42,6 грн/долл. и 48−49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3−42,8 грн/долл. и 48−49,75/евро (на наличном рынке); ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,05−0,15 грн, в банках — до 0,1−0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн;

на межбанке — до 0,05−0,15 грн, в банках — до 0,1−0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн; средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1−0,15 грн;

0,1−0,15 грн; еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1−1,5% от начального понедельничного курса.

Валютный рынок будет оставаться под контролем НБУ, который работает на то, чтобы не допустить резких курсовых скачков. Пока это крайне важно для сохранения архитектуры рынка — заметил банкир.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.