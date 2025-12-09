0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы продолжают скупать наличную валюту

Валюта
11
Украинцы продолжают скупать наличную валюту
Украинцы продолжают скупать наличную валюту
В ноябре украинцы купили валюты на 724,2 млн долларов больше, чем продали. Это на 3% меньше, чем в октябре, но объемы остаются стабильно высокими.
Об этом сообщают Українські новини по ссылке на данные Национального банка Украины.

Динамика наличного рынка

На наличном рынке украинцы снова продемонстрировали преобладание спроса над предложением. В ноябре население продало 1 356,1 млн долларов в эквиваленте и купило 2 080,3 млн долларов.
За 2024 год украинцы купили валюты на 11,05 млрд долларов больше, чем продали.
Напомним, как Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, тренд первой зимней недели можно охарактеризовать как умеренную стабилизацию с легким преимуществом в сторону укрепления на конец периода.
После небольшого ослабления гривны 2 декабря (до 42,3413 грн/долл.) курс постепенно снизился — до 42,18 на 5 декабря. В общей сложности гривна укрепилась на 8 копеек, или около 0,19% от уровня 1 декабря. Она прогнозирует, что в первые дни второй зимней недели рынок будет работать в режиме баланса спроса и предложения от экспорта и импорта. В середине недели возможны более заметные колебания.
Аналитики инвесткомпании ICU также отмечали, что Национальный банк на прошлой неделе существенно нарастил валютные интервенции для покрытия дефицита валюты на межбанке, чем усилил официальный курс гривны. В ближайшее время колебания курса сохранятся, а до конца года гривна будет постепенно направляться к уровню около 42.5 грн/$.
По материалам:
Українські Новини
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems