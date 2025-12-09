Украинцы продолжают скупать наличную валюту Сегодня 18:00 — Валюта

Украинцы продолжают скупать наличную валюту

В ноябре украинцы купили валюты на 724,2 млн долларов больше, чем продали. Это на 3% меньше, чем в октябре, но объемы остаются стабильно высокими.

Об этом сообщают Українські новини по ссылке на данные Национального банка Украины.

Динамика наличного рынка

На наличном рынке украинцы снова продемонстрировали преобладание спроса над предложением. В ноябре население продало 1 356,1 млн долларов в эквиваленте и купило 2 080,3 млн долларов.

За 2024 год украинцы купили валюты на 11,05 млрд долларов больше, чем продали.

Напомним, как Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, тренд первой зимней недели можно охарактеризовать как умеренную стабилизацию с легким преимуществом в сторону укрепления на конец периода.

После небольшого ослабления гривны 2 декабря (до 42,3413 грн/долл.) курс постепенно снизился — до 42,18 на 5 декабря. В общей сложности гривна укрепилась на 8 копеек, или около 0,19% от уровня 1 декабря. Она прогнозирует, что в первые дни второй зимней недели рынок будет работать в режиме баланса спроса и предложения от экспорта и импорта. В середине недели возможны более заметные колебания.

Аналитики инвесткомпании ICU также отмечали , что Национальный банк на прошлой неделе существенно нарастил валютные интервенции для покрытия дефицита валюты на межбанке, чем усилил официальный курс гривны. В ближайшее время колебания курса сохранятся, а до конца года гривна будет постепенно направляться к уровню около 42.5 грн/$.

