Каким будет курс доллара в 2026 году — Гетман

Валюта
Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что резких изменений относительно курса не стоит ждать из-за режима управляемой гибкости, пишет 24tv.ua.
С долларом, как и в предыдущие годы, ничего не произойдет по одной простой причине: доллар сейчас не в режиме свободного плавания, а в режиме управляемой гибкости. И каким будет курс доллара, по сути, на 99% определяет НБУ.
Напомним, режим управляемой гибкости предусматривает, что НБУ сглаживает чрезмерные колебания курса гривны по отношению к доллару, регулируя спрос и предложение на валютном рынке.
Экономист Олег Гетман добавляет, что НБУ и дальше будет поддерживать стабильность курса доллара, ведь он является инструментом для контроля уровня инфляции.
«НБУ будет очень-очень плавно девальвировать гривну, как происходит это в последние годы. В прошлом году было 40 гривен за доллар, потом стало 41. В начале этого года была 41 гривна, а при финале стало 42. Так же будет и в следующем году. Стартуем 42 гривны с копейками и придем к 43 с копейками».
Большой объем международных резервов позволяет НБУ сглаживать резкие колебания на валютном рынке и предотвращать стремительную девальвацию гривны, отмечает Гетман.
Ранее инвесткомпания ICU дала прогноз курса. В ближайшее время колебания курса сохранятся, а до конца года гривна будет постепенно двигаться до уровня около 42.5 грн/$.
А директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что тренд первой зимней недели можно охарактеризовать как умеренную стабилизацию с легким преимуществом в сторону укрепления на конец периода.
Напомним, ситуация на валютном рынке в ноябре оставалась стабильной. Чистый спрос на безналичную и наличную иностранную валюту почти не изменился по сравнению с октябрем. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за ноябрь. Объем чистой продажи валюты Национальным банком в ноябре был близок к показателям предыдущего месяца.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
