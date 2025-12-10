Каким будет курс доллара в 2026 году — Гетман Сегодня 13:00 — Валюта

Каким будет курс доллара в 2026 году — Гетман

Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что резких изменений относительно курса не стоит ждать из-за режима управляемой гибкости, пишет 24tv.ua.

С долларом, как и в предыдущие годы, ничего не произойдет по одной простой причине: доллар сейчас не в режиме свободного плавания, а в режиме управляемой гибкости. И каким будет курс доллара, по сути, на 99% определяет НБУ. говорит он.

Напомним, режим управляемой гибкости предусматривает, что НБУ сглаживает чрезмерные колебания курса гривны по отношению к доллару, регулируя спрос и предложение на валютном рынке.

Экономист Олег Гетман добавляет, что НБУ и дальше будет поддерживать стабильность курса доллара, ведь он является инструментом для контроля уровня инфляции.

«НБУ будет очень-очень плавно девальвировать гривну, как происходит это в последние годы. В прошлом году было 40 гривен за доллар, потом стало 41. В начале этого года была 41 гривна, а при финале стало 42. Так же будет и в следующем году. Стартуем 42 гривны с копейками и придем к 43 с копейками».

Большой объем международных резервов позволяет НБУ сглаживать резкие колебания на валютном рынке и предотвращать стремительную девальвацию гривны, отмечает Гетман.

Ранее инвесткомпания ICU дала прогноз курса . В ближайшее время колебания курса сохранятся, а до конца года гривна будет постепенно двигаться до уровня около 42.5 грн/$.

А директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала , что тренд первой зимней недели можно охарактеризовать как умеренную стабилизацию с легким преимуществом в сторону укрепления на конец периода.

Напомним, ситуация на валютном рынке в ноябре оставалась стабильной. Чистый спрос на безналичную и наличную иностранную валюту почти не изменился по сравнению с октябрем. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за ноябрь. Объем чистой продажи валюты Национальным банком в ноябре был близок к показателям предыдущего месяца.

