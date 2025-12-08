Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:01 — Валюта

Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Тренд первой зимней недели можно охарактеризовать как умеренную стабилизацию с легким преимуществом в сторону укрепления на конец периода.

После небольшого ослабления гривны 2 декабря (до 42,3413 грн/долл.) курс постепенно снизился — до 42,18 на 5 декабря. В общей сложности гривна укрепилась на 8 копеек, или около 0,19% от уровня 1 декабря.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный курс Национального банка был следующим:

01 декабря — 42,2660 грн/$;

02 декабря — 42,3413 грн/$;

03 декабря — 42,3342 грн/$;

04 декабря — 42,2034 грн/$;

05 декабря — 42,1838 грн/$.

Наличный курс

В первый день зимы курсы в кассах банков были на уровне 42,01/42,54 грн/$, во вторник — 42,03/42,55 грн/$, начиная с середины недели курсы начали спадать и составляли: в среду — 41,95/42,47 грн/$, в четверг 41,9 $41,83/42,37 грн/$. В целом это свидетельствует об относительной ликвидности и умеренной волатильности на рынке в пределах одной рабочей недели при достаточно узких спредах.

Курс на межбанке

В начале рабочей недели, в первый день зимы — в понедельник, 1 декабря — межбанковский рынок открылся на отметке 42,29 грн/$ и к концу дня показал небольшое ослабление гривны: минимум дня зафиксировали на уровне 42,29 грн/$, а закрытие произошло на 42,36 грн/$.

Во вторник торги начались с уровня закрытия предыдущего дня и завершились умеренным укреплением на отметке 42,30 грн/$.

Среда оказалась наиболее динамичной: за день гривна укрепилась на 18 копеек — от начала 42,30 грн/$ до закрытия 42,12 грн/$; максимум дня достиг 42,31 грн/$, минимум — 42,11 грн/$.

В четверг рынок стартовал с 42,20 грн/$ и закрылся практически без существенных колебаний — на 42,15 грн/$.

Пятница, первая зимняя пятница месяца, началась с 42,21 грн/$ и завершилась на 42,24 грн/$, продемонстрировав незначительное ослабление по сравнению с открытием дня.

Как отмечает Золотько, всего за неделю от уровня открытия в понедельник (42,29 грн/$) до закрытия в пятницу (42,24 грн/$) гривна укрепилась на 5 копеек, причем существенное усиление произошло в середине недели.

Читайте также Что будет с курсом доллара в начале декабря — прогноз

По итогам первой недели декабря объем чистых интервенций был высоким и составил $1093,6 млн. Это почти в два раза (на 90%) больше, чем, например, за первую неделю ноября ($576,40 млн. 03−7.11). В то же время, это самая большая цифра года по результатам недели. На 9% выше продажи были зафиксированы 17−21 февраля, тогда объем интервенций достигал $1191,3 млн.

Чего ожидать от валют на этой неделе

В первые дни второй зимней недели рынок будет работать в режиме баланса спроса и предложения от экспорта и импорта. В середине недели возможны более заметные колебания, а ближе к завершению торгового периода возможны сценарии как умеренного ослабления на фоне повышенного спроса на валюту, так и умеренного при стабилизации валютных потоков.

На поведение курса будут влиять действия Национального банка, а также фискальные операции правительства и график государственных аукционов, формирующих краткосрочный спрос на валюту. К ним будут добавлены объемы экспортной выручки и международная помощь. Геополитические события и изменение рискового аппетита на мировых рынках могут мгновенно изменить направление движения курса, говорит эксперт.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.