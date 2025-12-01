Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:00 — Валюта

За период 24−28 ноября официальный курс гривны к доллару прошел в пределах относительно узкой волатильности, демонстрируя короткие колебания без резкой тенденции.

В целом, за неделю произошло незначительное общее укрепление гривны за период — 0,18% от начального уровня.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный курс Национального банка был следующий:

24 ноября — 42,2672 грн/$;

25 ноября — 42,3713грн/$;

26 ноября — 42,4015 грн/$;

27 ноября — 42,2987 грн/$;

28 ноября — 42,1928 грн/$.

Наличный курс

Средние значения купли-продажи в понедельник и вторник на прошлой неделе были на уровне 42,07/42,65 грн/$, начиная со среды курсы начали снижаться и составили 42,01/42,56 грн/$. В четверг уровень покупки впервые за неделю опустился ниже отметки 42 грн/$ и средние курсы составляли 41,97/42,50 грн/$. Такие же курсы были и в пятницу. Во второй половине недели рынок показал умеренную коррекцию — курсы постепенно снижались и в конце недели удержались на новом, чуть более низком уровне.

Курс на межбанке

Неделя на межбанковском рынке прошла в формате коротких внутридневных колебаний.

На старте рабочей недели, в понедельник 24 ноября, рынок открылся на уровне 42,2650 грн/$ и завершил день с заметным обесцениванием гривны — 42,47 грн/$ (минимум дня — 42,25 грн/$, максимум — 42,4975 грн/$).

Во вторник после начального уровня 42,45 грн/$ курс откатился и закрылся на 42,26 грн/$, что свидетельствует о выравнивании спроса и предложения в течение сессии.

Среда прошла относительно спокойно — старт 42,30 грн/$, закрытие 42,27 грн/$, дневной диапазон ограничился 42,25−42,32 грн/$.

В четверг гривна несколько укрепилась: открытие 42,28 грн/$, закрытие 42,24 грн/$, при этом минимум дня опускался до 42,13 грн/$, максимум — до 42,30 грн/$.

Последняя пятница ноября началась и завершилась на уровнях близких к предыдущей пятнице — примерно 42,21 грн/$ на открытии и 42,24 грн/$ на закрытии (для сравнения: утренний/вечерний курс 21 ноября — 42,20/42,25 грн/$).

В течение недели сочетались резкие внутридневные движения и быстрые коррекции фиксировали диапазон между максимумом 42,4975 грн/$ и минимумом 42,13 грн/$ примерно 36 копеек. Однако чистое изменение от открытия понедельника до закрытия пятницы оказалось гораздо меньше — 2 копейки, или примерно 0,06%, то есть фактически недельный баланс практически без изменений.

Объем валютных интервенций в последнюю неделю ноября был не рекордным, но заметно выше, чем в последние месяцы — по информации регулятора, их объем составил $963,29 млн за период 24−28 ноября. В последний раз цифра $900 млн ($906,60 млн) была превышена в июле этого года. Правда, регулятор откупил $1 млн.

«Такая активизация регулятора свидетельствует о том, что напряжение на валютном рынке было ощутимым: в конце месяца традиционно растет объем корпоративных расчетов, в том числе импортных платежей и выплат по внешним обязательствам, что формирует временный пиковый спрос на валюту», — отмечает Золотько.

Сразу неравномерность экспортных поступлений и колебания цен на продукты уменьшают естественное предложение валюты, а поведение участников рынка увеличивает волатильность, от которой регулятор стремится оградить рыночные ожидания. Внешние факторы и геополитические риски могут быстро усилить давление на курс, заставляя Нацбанк вмешиваться, чтобы сгладить колебания и поддержать стабильность. В итоге текущий объем интервенций показывает быструю, но пока ситуативную реакцию регулятора на повышенный спрос.

Прогноз курса на неделю

В первую неделю зимы рынок, вероятно, останется относительно уравновешенным, но с заметным скрытым неравенством — то есть базовая тенденция будет к стабилизации, тогда как краткосрочные импульсы могут вызвать временные колебания в одну или другую сторону. Это отражает баланс между мощным инструментом регулятора, готовым сглаживать пиковые всплески спроса, и рядом факторов, оказывающих давление на курс.

Золотько отмечает, что рынок чувствителен к новостям и ожиданиям участников, поэтому возможна как и умеренная стабильность при сохранении внешних поступлений и достаточного объема интервенций регулятора, так и временное ослабление под влиянием сезонных платежей, колебаний экспорта и геополитических рисков, если один или несколько источников предложения валюты уменьшатся.

По мнению эксперта, среди ключевых факторов, которые будут формировать курс в первую неделю зимы, есть позиция регулятора — если интервенции будут активными, это смягчит движения и даст рынку время на перестановку. Кроме того, временно повышают спрос на валюту сезонные корпоративные и бюджетные платежи в конце месяца, динамика экспортных поступлений и цены на товары, от которых зависит естественное поступление валютного предложения.

«Традиционно в последнее время глобальные курсовые тренды, объемы финансовой помощи и геополитические угрозы могут резко менять настроения на рынке. Иногда не слишком значительные новости могут усилить ожидания и повлиять на заметные движения, даже если фундаментально ничего не изменилось», — говорит банкир.

