Чего ожидать от курса доллара в декабре: прогноз эксперта

Курс доллара в Украине продолжает медленно расти, а декабрь традиционно может стать одним из самых динамичных месяцев года. На рынок одновременно давят энергетическая ситуация и сезонные факторы.

Эксперты в комментарии «РБК-Украина» рассказали , что будет происходить с американской валютой в первый зимний месяц.

Почему растет курс доллара

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тараса Лесового, в последние дни ноября и первой половине декабря на валютный рынок, прежде всего, будет влиять энергетическая ситуация.

Из-за отключения света люди активнее покупают наличную валюту. Население ожидает дальнейшего роста цен в гривне и пытается защитить сбережения, переводя их в доллары.

«Одновременно предприниматели начали пересматривать ценовую политику из-за удорожания логистики и увеличения расходов на резервные источники питания», — пояснил эксперт.

Что сдерживает резкие колебания курса

Прогнозируемая монетарная стратегия НБУ. Регулятор, вероятно, сохранит учетную ставку на уровне 15,5%, удерживающую курс от резких колебаний.

«Банки предлагают конкурентные условия по гривневым вкладам», — отметил банкир и добавил, что некоторые финучреждения до конца года готовы предоставлять ставки до 18% годовых с дополнительными бонусами.

Еще один важный фактор, удерживающий гривну от резких колебаний — международные резервы Украины, находящиеся на исторически высоком уровне, подчеркнул эксперт.

«50 млрд долларов резервов — это не просто подушка безопасности, но и реальная возможность НБУ эффективно сглаживать рыночные колебания. Во время пиковых перекосов между спросом и предложением регулятор может оперативно выходить с интервенциями», — пояснил Лесовой.

Какой курс будет в декабре

Декабрь традиционно является динамичным месяцем для валютного рынка из-за сезонности и конца бюджетного года.

В конце года в обращении появляется больше «свободной» гривны — премии, бонусы, дивиденды и годовые выплаты, которые часть населения конвертирует в валюту, уточнил эксперт.

В этом году, отмечает Лесовой, сезонный спрос будет ниже, чем в прошлом году: если в декабре 2024 года спрос превышал предложение на 30−40%, то в этот раз — ориентировочно на 15−20%.

Обесценение гривны в декабре, если и будет происходить, то остается контролируемым, считает банкир.

«В нынешних условиях курсовые ориентиры могут находиться в диапазоне 43−43,5 гривны за доллар и 49,5−51 гривна за евро», — добавил он.

