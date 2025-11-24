В Нацбанке рассказали, давит ли МВФ на Украину с требованием девальвировать гривну и каким был бы курс без ежедневных интервенций Сегодня 13:04 — Валюта

Давит ли МВФ на Украину с требованием девальвировать гривну и каким был бы курс без ежедневных интервенций Нацбанка?

На эти вопросы ответил первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук в подкасте «Что с экономикой?».

Контролируемая девальвация

Николайчук отметил, что не помнит ни одного публичного заявления МВФ о необходимости контролируемой девальвации в Украине.

Он отметил, что НБУ работает не со слухами, а с международными партнерами в рамках программ сотрудничества. С конца 2022 года это сотрудничество было конструктивным. Сначала действовала мониторинговая программа, затем программа расширенного финансирования, которую просмотрели восемь раз.

Теперь идет переформатирование девятого пересмотра в новую программу. Украинская сторона традиционно обсуждает с МВФ вопросы монетарной и валютно-курсовой политики.

Политика курсообразования и инфляционная цель

По словам Николайчука, стратегические документы НБУ определяют режим гибкого инфляционного таргетирования и управляемой гибкости курса. Основная цель остается неизменной, это ценовая стабильность. Количественным ориентиром является инфляционная цель 5% на приемлемом горизонте политики.

НБУ ставит перед собой задачу повышать гибкость курса, чтобы реагировать на изменения спроса и предложения на валютном рынке. В то же время у Национального банка нет целей относительно фиксированного уровня курса, коридора или контролируемой девальвации. Речь идет только о соответствии курса рыночным условиям.

Текущая работа НБУ на валютном рынке

Николайчук напомнил, что до полномасштабного вторжения курс формировался в более гибком режиме. Тогда НБУ осуществлял преимущественно структурные интервенции для пополнения резервов или сглаживания колебаний. Сейчас механика интервенций похожая, однако масштабы значительно иные.

До войны регулятор объявлял рынку конкретные объемы, например 10, 15 или 20 миллионов долларов. В настоящее время НБУ эти суммы не объявляет, однако они остаются примерно устойчивыми и зависят от возможностей выкупа валюты у правительства. Курс реагирует на рыночные события с учетом этой стабильной продажи.

«Да, мы, конечно, можем выходить на рынок с дополнительными интервенциями, когда видим, что эта волатильность начинает зашкаливать и становится для нас некомфортной, но общий принцип того, как мы действуем на рынке, очень похож на то, что мы имели раньше. Просто объемы нашего вмешательства, к сожалению, сегодня больше, чем до полномасштабного вторжения», — объяснил он.

Каким был бы курс без интервенций

Ведущий подкаста Максим Самойлюк спросил, как выглядел бы курс без интервенций НБУ. Он попросил уточнить, мог ли бы курс быть ближе к 43 гривен за доллар или к 143 гривен за доллар, и можно ли оценить, насколько Украина сейчас близка к полной гибкости курса.

Сергей Николайчук ответил, что без ежемесячных продаж около $3 миллиардов Украина могла бы иметь около $200 миллиардов международных резервов в гипотетическом сценарии. Однако курс в такой ситуации скорее напоминал бы второй вариант, озвученный Самойлюком. «Мы же все понимаем, что это какая-то немного нереалистичная реальность», — уточняет Николайчук.

По его словам, если бы НБУ не выкупал валюту у правительства и не продавал ее частным участникам рынка, а Министерство финансов выходило бы на рынок самостоятельно, то рынок был бы более сбалансированным. В таком случае НБУ мог бы проводить небольшие интервенции только для пополнения резервов, как это было до войны. Не возникало бы ситуации, когда НБУ ежедневно присутствует на рынке.

Но вопрос в том, что эти потребности правительства очень неравномерны.

«В один день, в течение недели или двух недель, мы можем выкупить у Министерства финансов огромную сумму, а затем Министерство финансов не нуждается в наших услугах. Поэтому мы и имеем этот механизм. Он позволяет нам, с одной стороны, обеспечивать нормальную функциональность валютного рынка, а с другой — постепенно усиливать гибкость курса», — подытожил первый замглавы НБУ.

Напомним, в октябре Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщал , что НБУ испытывает давление со стороны Международного валютного фонда относительно девальвации гривны. МВФ отмечал преимущества контролируемой девальвации гривны как меры, способной помочь укрепить напряженную финансовую ситуацию в Украине путем увеличения бюджетных доходов, номинированных в национальной валюте.

Со своей стороны в Национальном банке заявили , что Международный валютный фонд не давит на украинского регулятора и не требует девальвации гривны. Фонд ведет с украинской стороной конструктивный диалог об адаптивности валютного курса к текущей ситуации на рынке.

