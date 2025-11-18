Уровень долларизации вкладов украинцев уменьшился — обзор НБУ
В третьем квартале 2025 г. средства населения в банках росли, а приток средств бизнеса приостановился.
Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за ІІІ квартал 2025 года Национального банка Украины.
Ставки по депозитам и кредитам
В течение ІІІ квартала учетная ставка НБУ оставалась неизменной на уровне 15.5% годовых. Банки не пересматривали ставки в течение квартала. На уровень ставок влияли срочная структура депозитов и структура средств в банках.
Ставка по новым гривневым средствам населения, включая средства по требованию, снизилась на 0.2 п. п. и составила 10.3% годовых. В то же время индикативные ставки по депозитам населения в индексе UIRD выросли на 0.6 п. п., что связано с изменением перечня банков, предоставляющих данные.
Ставки по сделкам с бизнесом повысились на 0.1 п. п. до 10.1% годовых.
Рыночные ставки по гривневым кредитам бизнеса снизились с июльского пика в 16% годовых до 15.3% годовых в сентябре, что составляет уменьшение на 0.4 п. п. за квартал. В июле ставки выросли в основном для крупных предприятий, а впоследствии снизились быстрее, чем для малых и средних предприятий. В сентябре самые низкие ставки предлагали иностранные банки — 13.7% годовых.
Ставки по кредитам населению сократились на 1.2 п. п. и составили 27.4% годовых.
Обязательства банков и источники роста
В ІІІ квартале обязательства банков увеличились на 1.7%, или на 13.0% г/г. С начала года они выросли на 3.4%. Основным фактором увеличения остаются средства клиентов, прежде всего населения.
Кредиты рефинансирования банки почти не используют: их имеют всего 3 небольших банка на сумму 1,4 млрд грн.
Во ІІ квартале внешние привлечения сектора выросли на 1,9% кв/кв, а их общий объем составил $1,6 млрд, или около 2% обязательств банков.
Средства населения
Гривневые средства физлиц продолжили расти: в ІІІ квартале +3.4%, или +15.6% г/г. Темпы привлечения срочных гривневых депозитов замедлились до 3.2% кв/кв и 14.2% г/г. Доля срочных вкладов осталась почти неизменной на уровне 33,9%.
Валютные средства населения выросли на 0.4% (+9.3% г/г) благодаря увеличению остатков на текущих счетах. Срочные валютные депозиты снизились на 0.5% кв/кв и на 0.8% г/г.
Уровень долларизации вкладов населения уменьшился на 0.8 п. п. до 33.6% из-за более быстрого роста гривневых депозитов.
Средства бизнеса
Гривневые средства бизнеса снизились на 0.6% за квартал (+15.7% г/г). Это связано с большими расходами государственных компаний на закупку энергоносителей и оборудования со счетов в госбанках. Осенью остатки бизнеса снова начали расти.
Валютные средства бизнеса увеличились на 4.6% за квартал (+8.3% г/г). Наибольший рост зафиксирован в государственных банках — 17% за квартал.
