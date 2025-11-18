Уровень долларизации вкладов украинцев уменьшился — обзор НБУ Сегодня 11:02 — Валюта

Уровень долларизации вкладов украинцев уменьшился — обзор НБУ

В третьем квартале 2025 г. средства населения в банках росли, а приток средств бизнеса приостановился.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за ІІІ квартал 2025 года Национального банка Украины.

Ставки по депозитам и кредитам

В течение ІІІ квартала учетная ставка НБУ оставалась неизменной на уровне 15.5% годовых. Банки не пересматривали ставки в течение квартала. На уровень ставок влияли срочная структура депозитов и структура средств в банках.

Ставка по новым гривневым средствам населения, включая средства по требованию, снизилась на 0.2 п. п. и составила 10.3% годовых. В то же время индикативные ставки по депозитам населения в индексе UIRD выросли на 0.6 п. п., что связано с изменением перечня банков, предоставляющих данные.

График: НБУ

Ставки по сделкам с бизнесом повысились на 0.1 п. п. до 10.1% годовых.

Рыночные ставки по гривневым кредитам бизнеса снизились с июльского пика в 16% годовых до 15.3% годовых в сентябре, что составляет уменьшение на 0.4 п. п. за квартал. В июле ставки выросли в основном для крупных предприятий, а впоследствии снизились быстрее, чем для малых и средних предприятий. В сентябре самые низкие ставки предлагали иностранные банки — 13.7% годовых.

Ставки по кредитам населению сократились на 1.2 п. п. и составили 27.4% годовых.

Обязательства банков и источники роста

В ІІІ квартале обязательства банков увеличились на 1.7%, или на 13.0% г/г. С начала года они выросли на 3.4%. Основным фактором увеличения остаются средства клиентов, прежде всего населения.

Кредиты рефинансирования банки почти не используют: их имеют всего 3 небольших банка на сумму 1,4 млрд грн.

Во ІІ квартале внешние привлечения сектора выросли на 1,9% кв/кв, а их общий объем составил $1,6 млрд, или около 2% обязательств банков.

Средства населения

Гривневые средства физлиц продолжили расти: в ІІІ квартале +3.4%, или +15.6% г/г. Темпы привлечения срочных гривневых депозитов замедлились до 3.2% кв/кв и 14.2% г/г. Доля срочных вкладов осталась почти неизменной на уровне 33,9%.

Валютные средства населения выросли на 0.4% (+9.3% г/г) благодаря увеличению остатков на текущих счетах. Срочные валютные депозиты снизились на 0.5% кв/кв и на 0.8% г/г.

График: НБУ

Уровень долларизации вкладов населения уменьшился на 0.8 п. п. до 33.6% из-за более быстрого роста гривневых депозитов.

Средства бизнеса

Гривневые средства бизнеса снизились на 0.6% за квартал (+15.7% г/г). Это связано с большими расходами государственных компаний на закупку энергоносителей и оборудования со счетов в госбанках. Осенью остатки бизнеса снова начали расти.

Валютные средства бизнеса увеличились на 4.6% за квартал (+8.3% г/г). Наибольший рост зафиксирован в государственных банках — 17% за квартал.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.