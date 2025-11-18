0 800 307 555
Следует ли ожидать существенного ослабления курса гривны в ближайшей перспективе — прогноз экспертов

Валюта
15
На прошлой неделе Национальный банк продолжил удерживать движение курса доллара на уровне чуть выше 42 грн/$. Регулятор увеличил объем интервенций на 22% до $701 млн и не допустил превышения отметки 42.1 грн/$. На межбанковском рынке колебания курса доллара оставались в пределах около 20 копеек.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Дефицит валюты и ситуация на рынке

За четыре рабочих дня дефицит валюты практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели и составил $419 млн.
На межбанковском рынке дефицит вырос, в то время как в розничном сегменте объемы чистой покупки валюты уменьшились на 23% до $134 млн.
График: icu.ua

Оценка ICU

ICU отмечает, что НБУ позволяет более широкий диапазон колебаний, чем в летние месяцы, хотя регулятор не спешит ослаблять курс гривны. Такой подход наблюдается, несмотря на позицию МВФ и интересы Минфина, который стремится конвертировать международную помощь по более выгодному для бюджета курсу.
«Мы не ожидаем существенного ослабления курса гривны в ближайшей перспективе», — отметили аналитики.
Напомним, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отмечала, что официальный курс гривны в период 10−14 ноября показал небольшую волатильность в пределах стабильного диапазона, без признаков резкого или длительного тренда. Золотько прогнозирует, что на этой неделе курс будет формироваться под влиянием ряда взаимосвязанных факторов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
