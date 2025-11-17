Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:02 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Офіційний курс гривні в період 10−14 листопада показав невелику волатильність межах стабільного діапазону, без ознак різкого або тривалого тренду. За період 10−14 листопада офіційний курс виріс на 0,0859 грн, що становить приблизно 0,2% — тобто загальне послаблення гривні було помірним.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний курс Національного банку був таким:

10 листопада — 41,9782 грн/$;

11 листопада — 41,9559 грн/$;

12 листопада — 42,0139 грн/$;

13 листопада — 42,0377 грн/$;

14 листопада — 42,0641 грн/$.

Готівковий курс

Курс готівкового долара в касах банків минулого тижня був стабільним — незначне підвищення до четверга й корекція наприкінці тижня, без ознак високої волатильності.

Середні значення купівлі-продажу у понеділок минулого тижня були на рівні 41,68/42,21 грн/$, у вівторок, як і минулого тижня у цей день, становили 41,71/42,25 грн/$. У середу — 41,72/42,24 грн/$, у четвер трохи піднялися — 41,75/42,27 грн/$, а в п’ятницю — опустилися — 41,73/42,26 грн/$.

Як зазначає банкірка, такі цифри свідчать про збалансований попит і пропозицію в готівковому сегменті, ринок реагував помірковано. Це типова картина для періоду без різких зовнішніх новин: операції проходили в умовах низької короткострокової непередбачуваності, тож великої потреби в активних корекціях курсу не спостерігалося.

Курс на міжбанку

Початок тижня, що минув, стартував з 41,91 грн/$, а завершився день на 42,06 грн/$ — майже так само, як понеділком раніше (3 жовтня було 42,05 грн/$); вівторок, 11 листопада, відкрився на закритті понеділка — 42,06 грн/$, а закінчився укріпленням гривні на 16 копійок — на позначці 41,9 грн/$.

Середа почалася на 41,95 грн/$ — це був мінімум дня, та минаючи максимальну позначку 42,12 грн/$, закінчилася на 42,09 грн/$.

Четвер стартував з 42,15 грн/$, протягом дня котирування сягали 42,18 41,95 грн/$, а день закрився на 41,95 грн/$, майже на мінімумі дня (41,94 грн/$).

П’ятниця, 14 листопада, розпочалася з мінімальних значень дня — 41,95 грн/$, до середини дня котирування підіймалися до 42,08 грн/$, а завершився день на 42,00 грн/$.

Амплітуда між найвищою точкою тижня (42,18 грн/$) та найнижчою (41,90 грн/$) становила 28 копійок. У підсумку ринок зберіг відносну стійкість навколо позначки 42,00 грн/$ і попри короткочасні коливання загальний тренд за тиждень був нейтрально-слабкий — гривня зазнала незначного ослаблення — на 9 копійок.

За підсумками другого тижня листопада обсяг чистих інтервенцій склав $700,9 млн. Це майже на 22% більше, ніж тижнем раніше, проте це не найвища цифра осені — у період 6−10 жовтня 2025 року валютні інтервенції становили $734,2 млн. Крім того, минулого тижня регулятору вдалося придбати $0,3 млн.

Протягом 17−21 листопада ринок, швидше за все, збережеться у вузькому коридорі навколо поточних позначок. Денна незначна волатильність може відбуватися в обидва боки залежно від обсягів клієнтських і банківських операцій та одноразових великих продажів або купівлі валюти.

Прогноз курсу на тиждень

Золотько прогнозує, що курс формуватиметься під впливом кількох взаємопов’язаних факторів.

По-перше, внутрішня монетарна ситуація: уповільнення інфляції до 10,9% у річному вимірі зменшує інфляційний тиск і частково знижує ринкові очікування щодо потреби у додатковому посиленні монетарної політики, що сприяє стабільності курсу. Одночасно Національний банк утримує облікову ставку на рівні 15,5%, що залишає йому інструменти впливу на ринок і стримує надмірні коливання. Ці факти зменшують ймовірність різкої девальвації.

Однак, як зазначає експертка, цей вплив не ліквідує інші ризики — зовнішня фінансова допомога, енергетика, поведінка населення, тому ринок залишатиметься чутливим до одноразових негативних новин.

По-друге, зовнішній баланс і резервна позиція. Рекордні міжнародні резерви — близько $49,5 млрд станом на 1 листопада — дають Нацбанку запас міцності для інтервенцій у разі підвищеного попиту на валюту, і цей фактор обмежує потенціал для панічного ослаблення гривні протягом тижня. Якщо надійде допомога, то це створить сприятливий фундамент для утримання курсу в згаданому коридорі.

По-третє, ринкова поведінка населення і бізнесу: співвідношення попиту і пропозиції валюти залишаються ключовими щоденними драйверами. Якщо населення почне масово купувати валюту або банки сконцентрують продажі чи купівлі в певні дні через депозитні або платіжні потреби, це оперативно відобразиться на котируваннях. Енергетичні ризики та військова ситуація також залишаються зовнішнім фоном, що здатен швидко змінити ринкову тональність у разі ескалації. При відсутності нових сильних потрясінь найближчими тижнями сценарій буде контрольованим, проте ризики залишаються.

