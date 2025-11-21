0 800 307 555
Украина получила более $51 млрд трансграничных переводов за девять месяцев — статистика НБУ

Бизнес и граждане продолжают активно пользоваться кредитными и дебетовыми переводами. За девять месяцев 2025 года было совершено около 2,4 млрд платежных операций с применением кредитового трансфера и прямого дебета.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Общие показатели

С применением кредитового трансфера выполнили:
  • в пределах Украины 2 360,0 млн операций на сумму 34 517,84 млрд грн;
  • в Украине 7,79 млн операций на сумму $51,10 млрд в экв.;
  • из Украины 1,81 млн операций на сумму $63,33 млрд в экв.
С применением прямого дебета выполнили 1,8 млн операций на сумму 10,63 млрд грн.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Операции в пределах Украины

В пределах Украины больше всего кредитовых переводов выполнено со счетов физических лиц. На их долю приходится 1915,4 млн операций. Это 81,16% общего количества кредитовых операций.
По сумме наибольший объем переводов приходится на счета субъектов хозяйствования. Они совершили операций на 32 062,40 млрд грн. Это 92,89% от общей суммы.

Трансграничные операции в Украине

В Украину с применением кредитового трансфера в пользу физических лиц поступило 74,68% общего количества таких платежных операций. По сумме лидирует бизнес. На него приходится 94,91% общей суммы трансграничных поступлений.
Денежные средства поступали преимущественно из стран ЕС. На них приходится 46,32% общего объема. Доля Швейцарии составляет 20,67%, а США — 11,52%.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Трансграничные операции из Украины

Из Украины больше всего кредитовых переводов осуществили субъекты хозяйствования по внешнеэкономическим контрактам. Речь идет о 0,89 млн операций на сумму $62,91 млрд в экв. Это 49,39% общего количества и 99,34% общей суммы соответствующих платежных операций.
Более половины средств, отправленных из Украины, перевели в страны ЕС. Доля этих переводов составляет 58,60%.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
