Экономика Украины стагнирует: какой прогноз курса на 2026 год

Валюта
Экономика Украины стагнирует: какой прогноз курса на 2026 год
Экономика Украины стагнирует: какой прогноз курса на 2026 год
В Киеве 8 ноября 2025 года состоялась ежегодная конференция «Жить на проценты», где топовые эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказали о состоянии экономики и инвестировании в таких сложных условиях. Организаторами конференции являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин».
О состоянии экономики Украины в 2025 году и прогнозах на будущее рассказывал руководитель корпоративного департамента компании ІСU Александр Мартыненко.
По его словам, в последнее время экономика Украины стагнирует. Этому есть причины и понятное объяснение — война. В настоящее время весь потенциал дальнейшего ускорения и экономического роста отсутствует.
Как отмечает эксперт, был некоторый рост в 2023 году, когда возобновился транспортный коридор с Черного моря, возобновилось производство и растет потребление. Сейчас это уже незаметно.
Экономика Украины стагнирует: какой прогноз курса на 2026 год

Прогноз на 2025 год

В конце 2025 года ожидается некоторое ускорение благодаря результатам от урожая сельскохозяйственных культур. Но это приведет к 2,25 процента ВВП за 2025 год. В следующем году также ожидается не больше роста, чем эти показатели.
«В то же время внешние дисбалансы остаются долгосрочной проблемой, речь идет о дефиците торгового баланса. Идет война, разрушается промышленность, сейчас уже нет потенциала транспортных потоков. Мы постоянно видим, что растет импорт: идет энергетическое оборудование и потоки, связанные с обороной. Все это поддерживает импорт на довоенных уровнях. Довоенный 2021 год и нынешний 2025 год имеют одинаковые уровни импорта. В то же время экспорт составляет 80%», — отметил Мартыненко.

Прогноз по курсу на 2026 год

Государство привлекает международную финансовую помощь. Именно благодаря ей НБУ эффективно справляется с контролем гривны на валютном рынке. Некоторое время курс был фиксированный, затем последовало его ослабление, но после середины 2024 года курс стабилизировался. При этом мы видим, пока НБУ не собирается менять свою политику.
«Стабильность на валютном рынке будет держаться. Мы не видим, что курс гривны в конце этого года будет выше 42−42,5 гривны за доллар. Международная помощь позволяет удерживать международные резервы НБУ на высоком уровне. Таких уровней у Украины еще не было. У НБУ рекордные ресурсы для контроля гривны», — рассказал он.
Экономика Украины стагнирует: какой прогноз курса на 2026 год
Что касается прогноза курса валюты на 2026 год, эксперт ответил, что он прогнозирует его на уровне 44,5 гривны за доллар.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
