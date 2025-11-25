Как вырос за неделю официальный курс доллара и евро Сегодня 15:12 — Валюта

Национальный банк Украины установил на 25 ноября официальный курс гривны по отношению к доллару США на уровне 42,3713 грн/$1, за неделю доллар подорожал на 30,4 коп., или 0,72%, превысив показатели января.

В течение торгов в понедельник 24 ноября на межбанковском рынке гривна подешевела до уровня 42,4975 грн/$1, свидетельствует информация в торговой системе Bloomberg.

По данным регулятора, евро за эту неделю подорожал на 13 коп., или на 0,27% - до 48,9177 грн/EUR1, приблизившись к показателям июля этого года.

В связи с налоговыми платежами предложение валюты на прошлой неделе возросло при сохранении спроса, что позволило Нацбанку сократить валютные интервенции на межбанке на $53,1 млн, или на 7,6% - до $647,8 млн.

Среди факторов, влияющих на рынок, аналитики выделяют политическую неопределенность на фоне коррупционного скандала, которая затрудняет принятие необходимых законодательных решений, создает риски для принятия госбюджета-2026 и выполнения условий международных партнеров, а также появление потенциального мирного плана США и трудности с утверждением ЕС репарационного кредита для Украины.

