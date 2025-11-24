Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 15:00 — Валюта

Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

В течение 17−21 ноября официальный курс доллара демонстрировал умеренный постепенный рост — от 42,06 грн/$ в понедельник до 42,15 грн/$ в пятницу. Общее ослабление гривны за период составило 9 копеек или около 0,22% от начального уровня. В итоге рынок прошел этот интервал без резких скачков или значительной волатильности.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный курс Национального банка был следующим:

17 ноября — 42,0641 грн/$;

18 ноября — 42,0670 грн/$;

19 ноября — 42,0924 грн/$;

20 ноября — 42,0948 грн/$;

21 ноября — 42,1549 грн/$.

Наличный курс

Котировки в кассах банков на прошлой неделе демонстрировали равномерное повышение: средние значения купли-продажи в понедельник были на уровне 41,76/42,28 грн/$, во вторник и среду составили 41,77/42,30 грн/$ и 41,78/42,31 грн/$ соответственно. В четверг и пятницу продолжали подниматься — 41,85/42,38 грн/$ и 41,93/42,48 грн/$. Поэтому неделя ознаменовалась умеренным, но устойчивым повышением курса доллара.

Курс на межбанке

Межбанковский рынок прошел в пределах относительной стабильности с умеренным ослаблением гривны.

Понедельник сразу открылся выше отметки 42 грн/$ - котировки колебались между 42,015 и 42,10 грн/$ и завершился день на 42,09 грн/$.

Этот уровень стал отправной точкой и для вторника, 18 ноября: стартовав на 42,09 грн/$, рынок поднимался до 42,13 грн/$ в течение дня, но закрылся на той же стартовой отметке — 42,09 грн/$.

Среда началась на 42,10 грн/$ и закончилась незначительным снижением — 42,08 грн/$. Минимум дня зафиксирован на 42,06 грн/$, максимум — на 42,14 грн/$.

Во второй половине недели наблюдалось постепенное наращивание котировок: четверг стартовал с 42,11 грн/$, что было минимум дня, и завершился на 42,21 грн/$; пятница, 21 ноября, началась с 42,20 грн/$ и завершилась на 42,25 грн/$.

Читайте также Что будет с долларом до конца года, и стоит ли скупать валюту

Так что рынок показал ограниченную волатильность и краткосрочный тренд на ослабление гривны — недельный прирост курса достиг примерно 16 копеек на долларе, или примерно +0,38% от уровня в начале периода. Такая динамика отображает умеренные коррекционные движения.

По итогам прошлой недели объем чистых интервенций был 8% меньше, чем неделей ранее. По информации регулятора, валютные интервенции 17−21 ноября составили $647,8 млн против $700,90 млн за период 10−14 ноября.

Прогноз курса на неделю

Начало текущей недели ознаменовалось ростом курса доллара на межбанке на 20 копеек в течение первой половины дня. Кассовые котировки в банках поднялись заметно выше по сравнению с прошлой неделей, что задает тон краткосрочной динамике.

Поддержку курсу продолжают оказывать резервы и интервенции регулятора, сглаживающие временные всплески спроса. В то же время внешние факторы, в частности движение цен на энергоносители и геополитические риски, создают фон для краткосрочного давления на гривну.

Не менее значимыми остаются фискальные события: размещение государственных бумаг и крупные бюджетные платежи могут формировать повышенный спрос на валюту. Если появятся неожиданные новости по поводу резервов, крупных правительственных расходов или изменения графиков международной помощи, рынок отреагирует оперативно и может выйти за пределы текущей стабильности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.