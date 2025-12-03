0 800 307 555
Аналитики предупредили о тройном ударе по доллару — Bloomberg

Валюта
Аналитики предупреждают о возможном «тройном ударе» по доллару в ближайшие недели. Это может усилить сезонное ослабление американской валюты в конце года.
Об этом сообщает Bloomberg.

Что может ослабить доллар

В Standard Bank считают, что на доллар может отрицательно повлиять возможное решение Верховного суда США по поводу незаконности тарифов. Дополнительным фактором может стать назначение директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета на должность главы Федеральной резервной системы. В отчете также указан риск скачка иены, если Япония повысит ключевую ставку в декабре.
В Deutsche Bank также рассматривают вероятность повышения ставки Банком Японии. Аналитики ожидают, что более сильные экономические данные в других странах могут дополнительно ослабить доллар к концу года.
По словам главы стратегии G10 в Standard Bank Стивена Барроу, сочетание повышения ставки в Японии, неблагоприятного решения по тарифам и возможного председательства Хассета в ФРС может сформировать тройное негативное влияние на доллар. Барроу предполагает, что это может проявиться в ближайшие недели или в начале 2026 года.
Макростратег Deutsche Bank Тим Бейкер заявил, что за последние 10 лет декабрь был самым слабым месяцем для доллара. По его словам, трейдеры часто продают американскую валюту, чтобы сбалансировать доходы от других американских активов, полученные в течение года. Он также предполагает, что повышение ставки в Японии, положительные экономические данные за пределами США и недавний рост спроса на доллар могут начать обратное движение валюты в декабре.
Потенциальное назначение нового главы ФРС создает дополнительный риск для доллара. Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что может предложить Кевина Хассета на должность руководителя ФРС. Хассета часто рассматривают как приверженца активных снижений ставки. Его назначение может усилить ожидания рынка по поводу предстоящих сокращений.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
