В украинских банках ожидается изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение текущей недели декабря, истекающей 07.12.25, стоимость валюты в банках будет находиться в пределах 42,3−42,8 грн. Не исключается рост курса валют как в покупке, так и в продаже.

Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет Oboz.ua.

В обменниках стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в банках — 42,3−42,8 грн. Таким образом, как и в банках, в обменниках прогнозируется рост стоимости валюты и в покупке, и в продаже.

Комментарий банкира относительно курса

«В первой декаде декабря колебания курсов, вероятно, останутся в пределах нынешних диапазонов: доллар ниже 43 грн. Соответственно, на валютном рынке будет преобладать умеренный оптимизм — при всех факторах неопределенности гривна удержит свои позиции», — рассказал банкир.

В целом же, подчеркнул он, конец ноября и весь декабрь традиционно сопровождаются ростом гривневых выплат — бонусов, премий, дивидендов. Это увеличивает спрос на валюту.

«Но Нацбанк удерживает ситуацию под контролем, вовремя вмешиваясь в динамику межбанка. Фактически регулятор задает ритм на всем рынке, поддерживая равновесие между спросом и предложением. Общая ситуация, несмотря на частые курсовые изменения, не выйдет из-под контроля», — констатировал Лесовой.

Ранее мы сообщали , что по прогнозу банкира Анны Золотько, в первую неделю зимы рынок, вероятно, останется относительно уравновешенным, но с заметной скрытой неровностью.

