россия запускает продажу облигаций в юанях

Валюта
россия 2 декабря запустит первую продажу суверенных облигаций, номинированных в юанях. Такое решение будет способствовать усилиям Китая по повышению авторитета его валюты в мире.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, российское министерство финансов начнет принимать заказы на выпуск банкнот, состоящих из двух частей и обращающихся на внутреннем рынке.
Ожидается, что заемщик разместит долговое обязательство с целевым купоном в 6,25−6,5% для транша сроком на три года и два месяца. Купон для той части, рассчитанной на семь с половиной лет, будет ограничен 7,5%.
Bloomberg пишет, что москва идет на этот шаг, испытывая дефицит и проблемы с доступом к финансированию в долларах и евро.
Также отмечается, что резкий рост положительного сальдо торгового баланса с Китаем (за 10 месяцев года вырос до 19 млрд долларов) привел к излишку китайской валюты у российских экспортеров.
«Такой шаг стал важной демонстрацией локального применения интернационализации юаня и ключевым показателем скользящего глобального финансового ландшафта. В долгосрочной перспективе выпуск россией суверенных облигаций в юанях приведет к структурному сдвигу в дедолларизации», — цитирует агентство китайского аналитика.
Для Пекина, по данным издания, дебютный выпуск российских облигаций в юанях станет дополнением к рекордным 13 млрд юаней, которые в этом году привлекли иностранные правительства, включая Венгрию, Индонезию и Шарджу в ОАЭ.
Напомним, в начале ноября Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал, что россия впервые выпустит внутренние облигации в китайских юанях, пытаясь покрыть рекордный бюджетный дефицит, вызванный войной против Украины. Таким образом, правительство стремится увеличить заимствования на фоне роста военных расходов и падения доходов от нефти, поскольку цены на российскую нефть падают, а новая волна санкций США вступает в силу.
По материалам:
РБК-Україна
Валюта

