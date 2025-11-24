Украинские акции, облигации и ВВП-варранты подорожали после анонса мирного плана США
Украинские акции на Варшавской фондовой бирже (WSE) продемонстрировали значительный рост после появления подробностей нового мирного плана США.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Индекс WIG-Ukraine, выросший на 2,43% в среду-четверг после первых новостей о мирном плане США, в первой половине дня в пятницу прибавил еще 3,86%, достигнув отметки 536,04 пункта.
Это самое высокое значение индекса с начала сентября. Примечательно, что рост украинских акций произошел на фоне падения основного индекса биржи WIG20 на 1,88%.
Активный рост продемонстрировали ключевые украинские компании, котирующиеся на WSE. Согласно данным биржи по состоянию на середину дня, зафиксировано следующее удорожание:
- Акции крупнейшего производителя сахара в стране Астарта и компании Milkiland увеличились на 2,27% каждая.
- Акции агрохолдингов KSG-Agro выросли на 6,70%, ИМК — на 3,64%, а «Агротон» — на 1,94%.
- Акции крупнейшего украинского производителя растительного масла, агрохолдинга «Кернел», хоть и не входят в состав индекса WIG-Ukraine, прибавили 4,58%.
- Даже акции Coal Energy с шахтами, работа которых остановлена из-за войны, выросли в цене на 4,62%.
