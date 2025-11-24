0 800 307 555
Украинские акции, облигации и ВВП-варранты подорожали после анонса мирного плана США

Фондовый рынок
67
Украинские акции на Варшавской фондовой бирже (WSE) продемонстрировали значительный рост после появления подробностей нового мирного плана США.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Индекс WIG-Ukraine, выросший на 2,43% в среду-четверг после первых новостей о мирном плане США, в первой половине дня в пятницу прибавил еще 3,86%, достигнув отметки 536,04 пункта.
Это самое высокое значение индекса с начала сентября. Примечательно, что рост украинских акций произошел на фоне падения основного индекса биржи WIG20 на 1,88%.
Активный рост продемонстрировали ключевые украинские компании, котирующиеся на WSE. Согласно данным биржи по состоянию на середину дня, зафиксировано следующее удорожание:
  • Акции крупнейшего производителя сахара в стране Астарта и компании Milkiland увеличились на 2,27% каждая.
  • Акции агрохолдингов KSG-Agro выросли на 6,70%, ИМК — на 3,64%, а «Агротон» — на 1,94%.
  • Акции крупнейшего украинского производителя растительного масла, агрохолдинга «Кернел», хоть и не входят в состав индекса WIG-Ukraine, прибавили 4,58%.
  • Даже акции Coal Energy с шахтами, работа которых остановлена ​​из-за войны, выросли в цене на 4,62%.
ДеньгиИнвестиции
