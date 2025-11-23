0 800 307 555
Samsung выпустила обновление безопасности для своих флагманов (список)

Samsung продолжает распространять ноябрьский патч безопасности, и после серии Galaxy S24 обновления получили модели Galaxy S25, Galaxy S23, а также новые и предыдущие складные Galaxy Fold7, Fold6, Flip7 и Flip6.
Пакет содержит исправление около трех десятков уязвимостей в Android и фирменном ПО Samsung.
Часть конфигураций касается устройств на базе Exynos.
Для серии Galaxy S23 обновление уже доступно в Южной Корее под номером S91xNKSS6EYK3. Патч также получили модели Galaxy S25, включая версии Plus, Ultra и FE — номер прошивки S93xNKSS7BYK5, объем превышает 500 МБ.
Обновление для сложных смартфонов Fold7, Fold6, Flip7 и Flip6 также стартовало в Корее. Ожидается, что в ближайшее время патч станет доступен и в других регионах.
По материалам:
ITsider.
