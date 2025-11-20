0 800 307 555
ру
Фондовый рынок
1472
Африканская страна запускает скоростные поезда в пустыне
Египет представил свой новый высокоскоростной пассажирский поезд Siemens Mobility Velaro, способный разгоняться до 250 км/ч в пустыне.
Об этом пишет The Independent.
Поезд имеет восемь вагонов с 489 местами, из которых почти сотня — это места в бизнес-классе.
Новый поезд обещает сокращение времени в пути на 50% и уменьшение выброса диоксида углерода (CO2) до 70% по сравнению с автотранспортом.
Поезд специально разработан для суровых условий в египетской пустыне. Поезд прошел испытание на устойчивость к разным видам песка и экстремальной жары и оснащен современными системами фильтрации.
Высокоскоростные поезда будут курсировать по новой железнодорожной сети протяженностью около 2 000 км, которая охватит 60 станций, в том числе Каир и новую административную столицу (в настоящее время страна строит новый город в пустыне из-за перенаселенности Каира). В общей сложности страна планирует запустить 41 такой поезд.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
