В Одесской области зарегистрировали новый индустриальный парк: что там будет
Кабинет министров принял решение о включении индустриального парка «НЕКСУС Одесса» в государственный Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Об этом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в Телеграме.
Объект создан на территории Нерубайской территориальной общины Одесского района сроком на 30 лет.
«Инициатор проекта — компания „Экостандарт Сервис“, которая планирует инвестировать вместе с партнерами более 747 млн грн. Уже в ближайшие годы компанией будет вложено около 60 млн грн собственных средств для старта работ», — отметил Кипер.
На этой территории появятся современные производственные площадки: от переработки пищевых продуктов и стройматериалов до машиностроения и альтернативной энергетики.
«Это 21,6 га новых возможностей для бизнеса и ориентировочно 1000 новых рабочих мест для жителей Одесского района», — сообщил Кипер.
