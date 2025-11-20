В Одесской области зарегистрировали новый индустриальный парк: что там будет Вчера 13:12 — Фондовый рынок

Кабинет министров принял решение о включении индустриального парка «НЕКСУС Одесса» в государственный Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Об этом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в Телеграме

Объект создан на территории Нерубайской территориальной общины Одесского района сроком на 30 лет.

Читайте также Кабмин добавил в Реестр новый индустриальный парк в Дрогобыче

«Инициатор проекта — компания „Экостандарт Сервис“, которая планирует инвестировать вместе с партнерами более 747 млн ​​грн. Уже в ближайшие годы компанией будет вложено около 60 млн грн собственных средств для старта работ», — отметил Кипер.

На этой территории появятся современные производственные площадки: от переработки пищевых продуктов и стройматериалов до машиностроения и альтернативной энергетики.

«Это 21,6 га новых возможностей для бизнеса и ориентировочно 1000 новых рабочих мест для жителей Одесского района», — сообщил Кипер.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.