В Приват24 можно будет купить ОВГЗ
В мобильном приложении Приват24 появился новый раздел «Облигации», в котором можно покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
«Теперь государственные облигации внутреннего займа (ОВГЗ) можно покупать и продавать в мобильном приложении Приват24. Новый инвестиционный раздел „Облигации“ дает возможность покупать и продавать ОВГЗ и управлять своими ценными бумагами», — сказано в сообщении.
Как работает новый раздел
В приложении доступен широкий перечень ОВГЗ в гривне, долларах и евро.
Минимальная сумма инвестиции составляет 1000 гривен.
Покупка облигаций производится без налоговых сборов и без дополнительных комиссий. Для оформления необходимо выбрать выпуск ОВГЗ, внести необходимые данные и подписать документы через SmartID.
ПриватБанк принимает заявки на покупку и продажу круглосуточно.
Функционал позволяет не только инвестировать, но и полностью контролировать свой портфель:
- просматривать остатки ценных бумаг;
- историю операций;
- поступление купонов;
- выплаты по погашению.
В финучреждении отметили, что украинцы активно пользуются возможностью инвестировать в ОВГЗ. С начала 2025 года они вложили в государственные облигации в банке более 21 млрд гривен. Чаще всего выбирают полугодовые и годовые выпуски в гривне, а также облигации в долларах США. Многие инвесторы после получения выплат по погашению сразу направляют эти средства в новые выпуски Минфина.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что вложения украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума — 106 млрд грн. В октябре 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 64,7 млрд грн в эквивалент через размещение облигаций внутреннего государственного займа. Из этой суммы 49,9 млрд грн составили гривневые облигации со средневзвешенной доходностью 16,5% годовых, а 355 млн долларов США — валютные облигации с доходностью 4,06% годовых.
