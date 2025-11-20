0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Приват24 можно будет купить ОВГЗ

Фондовый рынок
2746
В Приват24 можно будет купить ОВГЗ
В Приват24 можно будет купить ОВГЗ
В мобильном приложении Приват24 появился новый раздел «Облигации», в котором можно покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
«Теперь государственные облигации внутреннего займа (ОВГЗ) можно покупать и продавать в мобильном приложении Приват24. Новый инвестиционный раздел „Облигации“ дает возможность покупать и продавать ОВГЗ и управлять своими ценными бумагами», — сказано в сообщении.

Как работает новый раздел

В приложении доступен широкий перечень ОВГЗ в гривне, долларах и евро.
Минимальная сумма инвестиции составляет 1000 гривен.
Покупка облигаций производится без налоговых сборов и без дополнительных комиссий. Для оформления необходимо выбрать выпуск ОВГЗ, внести необходимые данные и подписать документы через SmartID.
ПриватБанк принимает заявки на покупку и продажу круглосуточно.
Функционал позволяет не только инвестировать, но и полностью контролировать свой портфель:
  • просматривать остатки ценных бумаг;
  • историю операций;
  • поступление купонов;
  • выплаты по погашению.
В финучреждении отметили, что украинцы активно пользуются возможностью инвестировать в ОВГЗ. С начала 2025 года они вложили в государственные облигации в банке более 21 млрд гривен. Чаще всего выбирают полугодовые и годовые выпуски в гривне, а также облигации в долларах США. Многие инвесторы после получения выплат по погашению сразу направляют эти средства в новые выпуски Минфина.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что вложения украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума — 106 млрд грн. В октябре 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 64,7 млрд грн в эквивалент через размещение облигаций внутреннего государственного займа. Из этой суммы 49,9 млрд грн составили гривневые облигации со средневзвешенной доходностью 16,5% годовых, а 355 млн долларов США — валютные облигации с доходностью 4,06% годовых.
📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииПриватБанк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems