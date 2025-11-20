В Приват24 можно будет купить ОВГЗ Вчера 11:00 — Фондовый рынок

В Приват24 можно будет купить ОВГЗ

В мобильном приложении Приват24 появился новый раздел «Облигации», в котором можно покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

«Теперь государственные облигации внутреннего займа (ОВГЗ) можно покупать и продавать в мобильном приложении Приват24. Новый инвестиционный раздел „Облигации“ дает возможность покупать и продавать ОВГЗ и управлять своими ценными бумагами», — сказано в сообщении.

Как работает новый раздел

В приложении доступен широкий перечень ОВГЗ в гривне, долларах и евро.

Минимальная сумма инвестиции составляет 1000 гривен.

Покупка облигаций производится без налоговых сборов и без дополнительных комиссий. Для оформления необходимо выбрать выпуск ОВГЗ, внести необходимые данные и подписать документы через SmartID.

круглосуточно. ПриватБанк принимает заявки на покупку и продажу

Функционал позволяет не только инвестировать, но и полностью контролировать свой портфель:

просматривать остатки ценных бумаг;

историю операций;

поступление купонов;

выплаты по погашению.

В финучреждении отметили, что украинцы активно пользуются возможностью инвестировать в ОВГЗ. С начала 2025 года они вложили в государственные облигации в банке более 21 млрд гривен. Чаще всего выбирают полугодовые и годовые выпуски в гривне, а также облигации в долларах США. Многие инвесторы после получения выплат по погашению сразу направляют эти средства в новые выпуски Минфина.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что вложения украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума — 106 млрд грн. В октябре 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 64,7 млрд грн в эквивалент через размещение облигаций внутреннего государственного займа. Из этой суммы 49,9 млрд грн составили гривневые облигации со средневзвешенной доходностью 16,5% годовых, а 355 млн долларов США — валютные облигации с доходностью 4,06% годовых.

