Alphabet обогнала Apple по капитализации впервые с 2019 года

Фондовый рынок
20
Материнская компания Google Alphabet опередила Apple по рыночной капитализации. Это произошло впервые с 2019 года на фоне разной динамики акций компаний — инвесторы по-разному оценили их подходы к развитию искусственного интеллекта.
Об этом сообщает CNBC.
Рыночная капитализация Alphabet 7 января закрылась на уровне 3,88 триллиона долларов. Капитализация Apple в то же время составила 3,84 триллиона долларов. Акции Alphabet выросли более чем на 2% и закрылись на уровне 322,03 доллара, а акции Apple за последние пять дней потеряли более 4%.
Смена позиций подчеркивает разные векторы развития компаний в сфере искусственного интеллекта. Alphabet в 2025 году стала одним из самых успешных игроков Уолл-стрит благодаря активному возвращению в ИИ-гонки. Акции компании выросли на 65% в прошлом году, что стало самым резким ростом с 2009 года.
Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи заявлял о стремительном росте спроса на сервисы компании. По его словам, облачный бизнес Google к третьему кварталу 2025 года заключил больше сделок более чем на 1 млрд долларов, чем за два предыдущих года вместе.
Apple в то же время оставалась почти в стороне от активной ИИ-гонки, которая началась после запуска ChatGPT в конце 2022 года. Компания в прошлом году отложила релиз нового поколения Siri с искусственным интеллектом. Впоследствии в Apple пообещали выпустить «более персонализированную Siri» из Gemini в 2026 году.
По материалам:
Дзеркало Тижня
