Alphabet планирует продать облигаций на сумму 3 млрд евро
Alphabet планирует продать облигаций на сумму 3 млрд евро
Alphabet Inc., материнская компания Google, второй раз за год привлекает средства на европейском долговом рынке. Компания готовит многотраншевый выпуск облигаций, чтобы профинансировать рекордные капитальные инвестиции в развитие искусственного интеллекта и облачной инфраструктуры.
Об этом сообщает Bloomberg.

Условия размещения

По данным источника, знакомого с деталями сделки, Alphabet предлагает шесть траншей облигаций в евро со сроком обращения от 3 до 39 лет. Общий объем выпуска ожидается не менее 3 млрд евро (около 3,5 млрд долларов).
Трехлетний транш предлагается с примерно +60 б.п. к средней ставке свопов, самый длинный — около +190 б.п.
Это будет второй выпуск Alphabet в евро в 2025 году. В начале года компания уже разместила многотраншевые облигации на 6,75 млрд евро, что вызвало высокий спрос инвесторов и стало частью стратегии диверсификации займов вне долларового рынка.

Рост расходов на ИИ стимулирует займы

Сектор Big Tech активно увеличивает инвестиции в искусственный интеллект. На прошлой неделе Meta Platforms разместила корпоративные облигации на 30 млрд долларов — крупнейший выпуск года на рынке США.
Для Alphabet спрос на облачные сервисы и продукты с компонентами ИИ продолжает расти: прибыль компании в третьем квартале достигла 87,5 млрд долларов. Капитальные расходы по итогам года прогнозируются на уровне 91−93 млрд долларов, а доход от продуктов на основе генеративного ИИ увеличится более чем на 200% г/г.
Вырученные от размещения средства компания планирует направить на общие корпоративные цели. Рейтинги Alphabet остаются на высоком уровне: Aa2/AA+.
Глобальными координаторами и букраннерами выступают Goldman Sachs, HSBC и JPMorgan. Среди букраннеров также BNP Paribas, Crédit Agricole CIB и Deutsche Bank. Окончательные ценовые параметры ожидаются позже сегодня.
Payment systems