GM сокращает тысячи работников из-за спада спроса на электромобили

GM сокращает тысячи работников из-за спада спроса на электромобили

Американский концерн GM сокращает тысячи сотрудников из-за спада спроса на электромобили. Так, больше всего людей сократят на заводе GM Factory Zero в Детройте, штат Мичиган, который выпускает дорогие электрические пикапы и внедорожники GMC Hummer EV, GMC Sierra EV, Chevrolet Silverado EV и Cadillac Escalade IQ.

Также сокращения запланированы на заводах по производству аккумуляторов в штатах Огайо и Теннесси — 1400 и 700 человек соответственно, но 850 человек на заводе в Огайо и 700 человек на заводе в Теннесси смогут вернуться к работе после модернизации этих площадок.

Еще 120 человек будут временно уволены на других предприятиях, задействованных в производстве комплектующих для электромобилей. К тому же на прошлой неделе стало известно о сокращении более 200 специалистов (преимущественно инженеров) в центре разработок GM в Детройте.

Отдельно GM сворачивает проект BrightDrop, занимавшийся производством электрических фургонов на заводе CAMI Assembly в Канаде. После закрытия предприятия без работы осталось 1200 человек.

