Toyota фиксирует рекордные показатели продаж

Toyota фиксирует рекордные показатели продаж

Компания Toyota Motor Corp. сохранила рекордные глобальные продажи в первой половине финансового года. Рост в США помог нивелировать прохладные результаты в Японии и Китае.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что способствовало росту путешествий Toyota

По данным компании, в сентябре глобальные продажи — вместе с дочерними Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd. — выросли почти на 3% до 949 153 авто. Производство поднялось на 9% - до 1 036 106 единиц.

Toyota сумела обеспечить общий рост, несмотря на волатильность в Китае и торговую напряженность, вызванную пошлинами президента Дональда Трампа на импортируемые в США автомобили и комплектующие.

Компания производила и продавала рекордное количество автомобилей семь месяцев подряд в этом году, хотя серия притормозила в августе.

Продажи брендов Toyota и Lexus в Китае и Японии в сентябре несколько снизились, в США выросли более чем на 14% благодаря высокому спросу на гибриды, которые обеспечили 42% общих продаж в первом полугодии фингода.

Совокупные продажи за этот период поднялись на 5% - рекорд для шести месяцев.

Традиционные международные бренды теряют позиции в Китае, где местные производители во главе с BYD Co. доминируют на самом большом в мире авторынке.

Как известно, Toyota смогла вернуть определенную стабильность благодаря популярности полностью электрической bZ3X и гибридной модели. В то же время сокращение домашнего рынка в Японии создает долгосрочный вызов.

