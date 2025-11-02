0 800 307 555
Toyota фиксирует рекордные показатели продаж

Компания Toyota Motor Corp. сохранила рекордные глобальные продажи в первой половине финансового года. Рост в США помог нивелировать прохладные результаты в Японии и Китае.
Об этом сообщает Bloomberg.

Что способствовало росту путешествий Toyota

По данным компании, в сентябре глобальные продажи — вместе с дочерними Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd. — выросли почти на 3% до 949 153 авто. Производство поднялось на 9% - до 1 036 106 единиц.
Toyota сумела обеспечить общий рост, несмотря на волатильность в Китае и торговую напряженность, вызванную пошлинами президента Дональда Трампа на импортируемые в США автомобили и комплектующие.
Компания производила и продавала рекордное количество автомобилей семь месяцев подряд в этом году, хотя серия притормозила в августе.
Продажи брендов Toyota и Lexus в Китае и Японии в сентябре несколько снизились, в США выросли более чем на 14% благодаря высокому спросу на гибриды, которые обеспечили 42% общих продаж в первом полугодии фингода.
Совокупные продажи за этот период поднялись на 5% - рекорд для шести месяцев.
Традиционные международные бренды теряют позиции в Китае, где местные производители во главе с BYD Co. доминируют на самом большом в мире авторынке.
Как известно, Toyota смогла вернуть определенную стабильность благодаря популярности полностью электрической bZ3X и гибридной модели. В то же время сокращение домашнего рынка в Японии создает долгосрочный вызов.
По материалам:
Корреспондент.net
