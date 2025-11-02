0 800 307 555
ру
Фондовый рынок
0
Mondelez сократила до 50% расходов на маркетинг благодаря ИИ
Производитель снеков Mondelez использует новый генеративный инструмент искусственного интеллекта для сокращения затрат на производство маркетингового контента на 30−50%.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова одного из руководителей компании.
Производитель упакованных продуктов начал разрабатывать этот инструмент в прошлом году совместно с рекламной компанией Publicis Groupe и IТ-фирмой Accenture.
Mondelez ожидает, что инструмент сможет создавать короткие телевизионные рекламные ролики, которые будут готовы к показу уже в следующем году во время праздничного сезона, а также, возможно, во время Суперкубка 2027 года, сообщил Джон Халворсон, глобальный старший вице-президент Mondelez по вопросам потребительского опыта.
Производитель шоколада Cadbury инвестировал в этот инструмент более $40 млн, сказал Халворсон, добавив, что экономия вырастет, если инструмент сможет создавать более сложные видео.
Столкнувшись с пошлинами и сокращением бюджетов покупателей, Mondelez, как и другие компании, производящие товары широкого потребления, стремится внедрить искусственный интеллект, чтобы сократить расходы на рекламные агентства и ускорить разработку и продажу новых продуктов.
Конкуренты, такие как производитель макарон и сыра Kraft Heinz (KHC.O), открывает новую вкладку, и Coca-Cola также испытывают искусственный интеллект для рекламы.
В агентстве рассказали, что в 2024 году Coca-Cola запустила праздничные рекламные ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, хотя некоторые потребители высмеяли созданных компьютером персонажей за отсутствие подлинных эмоций.
По материалам:
Mind
