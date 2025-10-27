OpenAI приобрела разработчика Sky — программу для интеграции ИИ с macOS
Компания OpenAI объявила о приобретении Software Applications Incorporated, разработчика Sky — интеллектуального интерфейса для macOS.
Об этом сообщает OpenAI.
Sky позволяет искусственному интеллекту работать вместе с пользователем при написании текстов, планировании, программировании или организации дня.
Программа «понимает» контекст происходящего на экране и может взаимодействовать с другими приложениями.
Планы OpenAI
После сделки команда Sky присоединится к OpenAI. Компания планирует интегрировать глубокую macOS-интеграцию Sky в ChatGPT, чтобы сделать работу с ИИ более естественной и контекстной.
«Мы строим будущее, где ChatGPT не просто отвечает на ваши запросы, а помогает вам выполнять задачи. Глубокая интеграция Sky с Mac ускоряет наше видение непосредственного внедрения искусственного интеллекта в инструменты, которые люди используют каждый день», — отметил Ник Терли, вице-президент и руководитель ChatGPT.
Детали сделки
OpenAI уточнила, что приобретение было одобрено независимыми комитетами совета директоров компании. Инвестиционный фонд, связанный с CEO OpenAI Сэмом Альтманом, имел пассивную долю в Software Applications Incorporated, но не влиял на сделку.
