4 ошибки при прогреве авто зимой, которые вредят двигателю

Именно зимой чаще всего проявляются разные неисправности в авто. Многие водители инстинктивно дают мотору погреться перед поездкой, однако именно такие действия часто вредят двигателю и могут обойтись дорого.





Долгое стояние на холостых оборотах, когда автомобиль просто «греют» 20−30 минут, приводит к повышенному расходу топлива, образованию нагара, загрязнению масла и износу деталей.

Современные инжекторные двигатели прогреваются гораздо эффективнее в движении, поскольку критически важные узлы сразу получают смазку, а рабочая температура достигается быстрее при небольших нагрузках.

Автозапуск, если он настроен неправильно, также может вызвать длительное холостое стояние, что никак не улучшает состояние двигателя.

Еще одна распространенная ошибка — попытки «разогнать» мотор на холодном двигателе. Резкий набор оборотов повышает механические нагрузки, изнашивает поршни, шейки коленвала и цепь или ремень ГРМ, ухудшает герметичность колец и увеличивает расход масла. Интенсивные разгоны сразу после запуска также вредят двигателю, трансмиссии и маслу, пока они не достигли рабочей температуры. Первые 10−15 минут движения следует избегать резких стартов, не тащить прицеп и не давать высоких нагрузок, предпочитая плавное и спокойное вождение.

Не менее важно соблюдать рекомендации производителя относительно выбора и замены масла. Использование слишком тяжелого масла в мороз мешает быстрой смазке деталей, затрудняет запуск и повышает износ. Своевременная замена масла на зимнее или многосезонное, рекомендованное производителем, значительно снижает риски. Прогрев двигателя в закрытом гараже без вентиляции небезопасен — угарный газ накапливается очень быстро, поэтому всегда следует выбирать безопасное проветриваемое место.

Холод резко снижает емкость аккумулятора, а попытки многократного запуска через короткие промежутки еще больше вредят батарее. Также не стоит включать максимальные обороты вентилятора печи сразу после старта, поскольку это не ускоряет прогрев двигателя, а может его замедлить.

Верная стратегия проста: короткий старт и мягкое начало движения. После запуска достаточно нескольких минут, чтобы масло разошлось по всем узлам, а дальше следует двигаться плавно, не нажимая резко на газ и удерживая невысокие обороты, избегая больших нагрузок в первые 10−15 минут. Следите за температурой двигателя, пока она не достигнет рабочих 80−95 °C, и используйте нагреватели или блоки подогрева картера или охлаждающей жидкости в регионах с сильными морозами.

Правильное масло и охлаждающая жидкость, проверка аккумулятора и стартера, а также мягкое обращение с тормозами и шинами во время первых километров движения значительно уменьшают износ. Подогрев сидений и руля быстрее согреет водителя, чем поток теплого воздуха из печки. Зима не означает, что нужно долго стоять на холостых или резко добавлять газ для тепла. Короткий старт, осторожное начало движения и базовая подготовка машины к морозам — вот лучшая стратегия, которая поможет сберечь двигатель и продлить срок службы автомобиля.

