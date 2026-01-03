0 800 307 555
Технологии&Авто
Особенности эксплуатации электрокаров в мороз
Зимняя эксплуатация электромобиля имеет ряд особенностей, непосредственно влияющих на запас хода. Одна из главных причин его уменьшения — обогрев салона: всего 10 минут работы отопления на максимальной мощности могут «съесть» около десятка километров пробега, особенно у бюджетных моделей.
В более дорогих электрокарах до морозов примерно -10 °C для обогрева салона используется тепло батареи, однако при более низких температурах подключаются дополнительные электрические нагреватели. Именно они резко увеличивают потребление энергии. Специалисты советуют отдавать предпочтение подогреву сидений и руля, который работает более эффективно и быстрее создает комфорт в салоне.
Еще одним вызовом зимой становится зарядка. Литий-ионные батареи медленно заряжаются при температуре ниже -5 °C, поэтому многие современные модели оснащены системами подогрева аккумулятора перед подключением к сети. Эксперты рекомендуют оставлять электромобиль на зарядке на ночь — даже обычная розетка может обеспечить до 80−100 км пробега.
В сильный мороз электроника может временно ограничивать мощность, которую батарея отдает на движение, чтобы защитить ее от перегрузки. Обычно эти ограничения быстро исчезают после прогрева аккумулятора — естественного или с помощью специальных систем.
В общей сложности зимой запас хода электромобилей сокращается: у дорогих моделей на 20−30%, у бюджетных — до 50−60%. Чтобы свести к минимуму потери, водителям советуют экономно пользоваться отоплением, плавно разгоняться, активнее применять рекуперацию и поддерживать заряд батареи на уровне не ниже 30−40%. В таких условиях зимние поездки электромобилем остаются вполне комфортными.
По материалам:
mmr.ua
Авто
