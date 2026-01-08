Представлен новый электрокар Xiaomi SU7 2026 (фото)
Xiaomi обновила своего первенца SU7 спустя два года после презентации. Его продажи стартуют в апреле, однако заказать электрокар в Китае можно уже сейчас. Цена Xiaomi SU7 2026 немного подросла и стартует с 229 900 юаней ($32 800).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый электромобиль Xiaomi SU7 практически не поменялся внешне — его выдают разве что другие 20-дюймовые диски. Впрочем, аэродинамику авто улучшили и снизили коэффициент лобового сопротивления до 0,21.
Наиболее заметное изменение в салоне — несколько другой руль. Также расширена комплектация по безопасности: у всех Xiaomi SU7 2026 теперь 9 подушек и лидар системы полуавтономного движения.
Основное внимание было уделено силовым установкам. Базовый заднеприводный электромобиль Xiaomi SU7 теперь 320-сильный, а его запас хода составляет 720 км со стандартной батареей и 902 км с увеличенной.
Мощность полноприводного варианта Max выросла до 690 л. с., а запас хода — до 835 км. Топовый спортивный электромобиль Xiaomi SU7 Ultra на 1500 сил обновят позже.
Кроме того, новое 897-вольтное электрооборудование ускорило скорость зарядки. Теперь добавить 670 км запаса хода можно всего за 15 минут. Также доработали пневмоподвеску и увеличили жесткость кузова.
