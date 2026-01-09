Прогнозы относительно ИИ меняются: риски для человечества откладываются
Бывший сотрудник OpenAI Даниэль Кокотайло признал, что развитие искусственного интеллекта происходит медленнее, чем он прогнозировал ранее. Поэтому, по его мнению, отодвигаются и возможные серьезные риски для человечества.
Кокотайло отмечает, что современному ИИ требуется больше времени, чтобы достичь полностью автономного кодирования. Раньше именно эта способность считалась ключевым шагом к появлению суперинтеллекта, но теперь такие ожидания перенеслись на более поздний период.
В апреле он опубликовал сценарий «ИИ 2027», где описывал быстрое и неконтролируемое развитие технологий, что могло бы привести к катастрофическим последствиям. Текст вызвал активные дискуссии: одни политики и эксперты восприняли его всерьез, другие назвали скорее научной фантастикой.
После запуска ChatGPT в 2022 году многие прогнозы относительно AGI — общего искусственного интеллекта — стали значительно оптимистичнее, и все чаще стали говорить не о десятилетиях, а о нескольких годах. Однако сейчас Кокотайло признает, что оценка 2027 года была слишком оптимистичной.
Остальные исследователи также пересматривают свои прогнозы. Они отмечают, что развитие ИИ тормозит сложность реального мира и нестабильность результатов современных моделей. Кроме того, термин AGI постепенно теряет четкое значение, ведь современные системы уже выполняют очень широкий спектр задач.
В обновленных оценках авторы сценария считают, что автономное кодирование станет возможно лишь в начале 2030-х годов, а суперинтеллект может появиться около 2034 года — без апокалиптических прогнозов.
Несмотря на это, крупные технологические компании остаются амбициозными. К примеру, в OpenAI заявляют, что стремятся создать автоматизированного ИИ-исследователя к 2028 году, хотя признают, что успех не гарантирован. В общем, эксперты сходятся во мнении: чем дальше развивается ИИ, тем понятнее становится, что реальный мир намного сложнее, чем сценарии научной фантастики.
