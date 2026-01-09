На CES 2026 представили игровые наушники с отслеживанием мозговой активности Сегодня 05:08 — Технологии&Авто

На CES 2026 представили игровые наушники с отслеживанием мозговой активности

Компании HyperX и Neurable представили на выставке CES 2026 игровые наушники, способные считывать мозговую активность игрока в реальном времени. Разработчики называют устройство первым игровым гарнитуром с неинвазивной нейротехнологией.

Об этом пишет издание Interesting Engineering

Проект был создан совместно с американской нейротехнологической компанией Neurable и игровым брендом HyperX, принадлежащим HP Inc. Презентация прошла в первый день CES в Лас-Вегасе.

Новые наушники анализируют сигналы мозга и показывают игроку уровень концентрации, внимания и умственной нагрузки во время игры. Для этого в корпус гарнитуры встроили специальные сенсоры без внешних устройств или медицинского оборудования. В Neurable объясняют, что хотели сделать отслеживание мозговой активности незаметным для пользователя.

Технология базируется на платформе нейрофидбэка Prime, которую компания ранее тестировала на обычных геймерах и полупрофессиональных киберспортсменах. По данным предыдущих исследований Neurable, во время тренировок в шутерах от первого лица участники показывали лучшие результаты.

Обычные игроки в среднем быстрее реагировали на 43 миллисекунды, повышали точность на 0,53% и попадали примерно на девять целей больше во время тестового задания. У студентов и профессиональных киберспортсменов результаты были еще лучше: точность возрастала почти на 3%, время реакции уменьшалось на 38 миллисекунд, а количество дополнительных попаданий достигало в среднем 21.

В компании отмечают, что наушники не предназначены для управления игрой силой мысли. Их цель — помочь игрокам понять, как состояние сосредоточенности и ментальная нагрузка влияют на результат, и на основе этого корректировать стиль игры или тренировки.

Читайте также ASUS представила новинки на CES 2026 (фото)

Старший вице-президент HP Inc. и руководитель направления игровых решений Джозефин Тан отметила, что сотрудничество отвечает подходу HyperX к созданию производительного игрового оборудования. По ее словам, компания хочет дать игрокам более четкое понимание того, как концентрация и когнитивные навыки влияют на игру.

Анонс прошел на фоне сближения игровых и носимых технологий. Мировой игровой рынок, по оценкам, принес почти 188 миллиардов долларов в 2024 году, а к 2027 году показатель может превысить 213 миллиардов. Сегмент игровых носимых устройств растет быстро — из-за спроса на более глубокое погружение и более детальный анализ результатов.

В Neurable считают, что показатели, связанные с работой мозга, со временем могут оказаться такими же привычными, как частота кадров или задержка введения. Генеральный директор и соучредитель компании Рамзес Алькайде заявил, что партнерство с HyperX позволяет донести нейротехнологии до более широкой аудитории. По его словам, интеграция таких решений в привычные для геймеров устройства должна осознать работу мозга частью повседневной игры, а не экспериментальным инструментом.

Ранее интерфейсы «мозг-компьютер» использовали преимущественно в научных исследованиях, медицине или в виде громоздких устройств. Neurable объясняет, что смог перенести эту технологию в компактное потребительское оборудование благодаря развитию искусственного интеллекта, обработки сигналов и миниатюризации сенсоров.

Хотя компания работает также в сфере здоровья и благосостояния, сотрудничество с HyperX означает выход на массовый рынок электроники. Разработчики рассчитывают, что когнитивные показатели могут стать новым конкурентным преимуществом в играх, основанным не только на скорости реакции рук, но и на способности сохранять фокус.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.