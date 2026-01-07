0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

CES 2026: Samsung показала новое поколение AI-устройств для дома

Технологии&Авто
15
CES 2026: Samsung показала новое поколение AI-устройств для дома
CES 2026: Samsung показала новое поколение AI-устройств для дома
На выставке CES 2026 компания Samsung провела презентацию The First Look, в ходе которой представила новое поколение устройств и технологий с искусственным интеллектом. Основной фокус мероприятия — развитие аудиовизуального направления и формирование экосистемы, в которой техника не просто воспроизводит контент, а активно адаптируется под пользователя.
Флагманом презентации стал 130-дюймовый телевизор Micro RGB — первый в мире дисплей такого формата с технологией независимого управления каждым RGB-диодом. Благодаря этому телевизор обеспечивает чрезвычайно точную цветопередачу и высокий уровень детализации как в светлых, так и в тёмных сценах. Искусственный интеллект отвечает за оптимизацию изображения в реальном времени, а новый дизайнерский подход делает большой экран визуальным центром жилого пространства.
В рамках AV-стратегии Samsung также развивает направление AV Audio. Новые аудиорешения ориентированы на создание объёмного звучания, которое синхронизируется с видеорядом и адаптируется к типу контента — от спортивных трансляций до фильмов и сериалов. Компания подчёркивает, что именно тесная интеграция звука и изображения является основой современного домашнего просмотра.
Отдельным элементом презентации стали проекторы. Портативные модели Samsung получили AI-функции, позволяющие автоматически настраивать геометрию и качество изображения на стенах, потолках или других нестандартных поверхностях. Это расширяет возможности использования проекторов в быту и делает их частью универсальной мультимедийной экосистемы.
Игровой сегмент на CES 2026 был представлен обновлённой линейкой мониторов Odyssey. Samsung продолжает инвестировать в развитие этого направления, предлагая модели с повышенным разрешением, высокой частотой обновления и ориентацией не только на геймеров, но и на создателей контента. Компания рассматривает мониторы как логичное продолжение AV-линейки, где важную роль играют как визуальные, так и аудиотехнологии.
Презентация The First Look в рамках CES 2026 продемонстрировала стратегический курс Samsung на объединение искусственного интеллекта с аудиовизуальными продуктами. Телевизоры, мониторы, проекторы и аудиосистемы постепенно трансформируются из отдельных устройств во взаимосвязанные элементы единой цифровой среды для дома.
По материалам:
Samsung
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems