CES 2026: Samsung показала новое поколение AI-устройств для дома
На выставке CES 2026 компания Samsung провела презентацию The First Look, в ходе которой представила новое поколение устройств и технологий с искусственным интеллектом. Основной фокус мероприятия — развитие аудиовизуального направления и формирование экосистемы, в которой техника не просто воспроизводит контент, а активно адаптируется под пользователя.
Флагманом презентации стал 130-дюймовый телевизор Micro RGB — первый в мире дисплей такого формата с технологией независимого управления каждым RGB-диодом. Благодаря этому телевизор обеспечивает чрезвычайно точную цветопередачу и высокий уровень детализации как в светлых, так и в тёмных сценах. Искусственный интеллект отвечает за оптимизацию изображения в реальном времени, а новый дизайнерский подход делает большой экран визуальным центром жилого пространства.
В рамках AV-стратегии Samsung также развивает направление AV Audio. Новые аудиорешения ориентированы на создание объёмного звучания, которое синхронизируется с видеорядом и адаптируется к типу контента — от спортивных трансляций до фильмов и сериалов. Компания подчёркивает, что именно тесная интеграция звука и изображения является основой современного домашнего просмотра.
Отдельным элементом презентации стали проекторы. Портативные модели Samsung получили AI-функции, позволяющие автоматически настраивать геометрию и качество изображения на стенах, потолках или других нестандартных поверхностях. Это расширяет возможности использования проекторов в быту и делает их частью универсальной мультимедийной экосистемы.
Игровой сегмент на CES 2026 был представлен обновлённой линейкой мониторов Odyssey. Samsung продолжает инвестировать в развитие этого направления, предлагая модели с повышенным разрешением, высокой частотой обновления и ориентацией не только на геймеров, но и на создателей контента. Компания рассматривает мониторы как логичное продолжение AV-линейки, где важную роль играют как визуальные, так и аудиотехнологии.
Презентация The First Look в рамках CES 2026 продемонстрировала стратегический курс Samsung на объединение искусственного интеллекта с аудиовизуальными продуктами. Телевизоры, мониторы, проекторы и аудиосистемы постепенно трансформируются из отдельных устройств во взаимосвязанные элементы единой цифровой среды для дома.
